Le case di Monza fra le più care della Lombardia

Sfiorano i 3 mila euro al metro quadrato i prezzi delle abitazioni a Monza. Per l'esattezza 2.779 euro/mq, per la precisione. È la stima fornita dal portale immobiliare Idealista a fine 2023 con i dati delle diverse località lombarde. Monza compresa, appunto. Naturalmente si tratta di una media (per gli statistici: si utilizza il valore mediano, non medio, per evitare distorsioni agli estremi).

Come spiegano i colleghi di MilanoToday, l'aumento del costo delle case a Milano nel corso del 2023, si è attestato sul +1,7%, ponendo però il capoluogo lombardo ben al di sotto della crescita calcolata invece in altri capoluoghi di provincia: Bergamo (+9,4%), ma anche Mantova (+7,6%), Cremona, Brescia, Monza e Varese crescono più di Milano. Diminuiscono invece i prezzi a Lecco, Lodi, Como e Pavia.

Monza, seconda città più cara in Lombardia

Milano è il capoluogo lombardo più caro, mentre il più economico è Cremona (1.288 euro/mq). La classifica vede Monza al secondo posto, con 2.779 euro/mq), poi Bergamo, Como e Pavia. In termini di crescita, come si è già detto, 'vince' Bergamo (+9,4%), poi Mantova, Cremona, Brescia e Monza.

La situazione in Italia

La situazione nazionale, sempre secondo il report di Idealista, vede i prezzi delle abitazioni in salita nel 67% dei capoluoghi italiani (e nel 71% delle province). Il prezzo medio al metro quadrato in Italia è salito dell'1,7%, e ora si attesta a 1.840 euro. A Roma si è verificato un calo limitato allo 0,3% (3.017 euro/mq), ma il rapporto sottolinea che, rispetto al 2012, nella capitale i prezzi sono diminuiti del 29,1%. In quanto alla terza città italiana, Napoli, l'aumento dei valori immobiliari nel 2023 è stato dell'11,8% (2.750 euro/mq). Tra i capoluoghi, le crescite più accentuate si sono registrate a Oristano (+12,3%), Napoli (+11,8) e Barletta (+11,2%): poi Biella, Imperia, Padova e Bergamo. Mentre i cali maggiori si sono verificati a Vercelli (-5,8%), Trapani, Enna, Ragusa, Crotone e Udine.

Milano, come si diceva, è il capoluogo più caro d'Italia con 4.985 euro/mq. In seconda posizione Bolzano (4.518 euro/mq), poi Venezia (4.423 euro/mq) e Firenze (4.023 euro/mq). Il capoluogo più economico è Caltanissetta (735 euro/mq).