A Monza case sfitte ai richiedenti asilo, non si placa la polemica

"Nessuna disponibilità, con il prefetto deve esserci stato un fraintendimento".

Non si placa la polemica intorno al "caso" delle case Aler che dovrebbero essere destinate ai profughi di Monza e della Brianza. Tutto era partito nei giorni scorsi con la richiesta (messa per iscritto) a Palazzo Lombardia da parte del prefetto Patrizia Palmisani degli alloggi sfitti, gestiti da Aler, da mettere a disposizione per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Un progetto pilota, che perlomeno inizialmente, sembrava aver dato vita ad un asse concordato tra prefettura e Regione. Con anche il benestare dell'assessore regionale alla Casa Paolo Franco, esponente di Fratelli d'Italia.

Ma nella mattinata del 6 luglio, l'inaspettato risvolto. L'assessore Franco ha infatti reso noto che non c'è stata alcuna disponibilità da parte sua e che evidentemente con il prefetto deve esserci stato un fraintendimento. Questo, dopo che sempre in mattinata alcuni organi di stampa hanno fatto presente l'esistenza di una lettera in cui il prefetto di Monza informava i sindaci della provincia della disponibilità' della Regione a destinare gli alloggi popolari per i profughi. E dopo le parole degli esponenti regionali del Carroccio: "Le assegnazioni delle case popolari devono rispettare regole ben precise, e procedere per graduatoria - hanno dichiarato a tal proposito in un comunicato congiunto i deputati della Lega in commissione Affari Costituzionali Simona Bordonali, Laura Ravetto, Alberto Stefani ed Edoardo Ziello, guidati dal capogruppo Igor Iezzi -.Siamo stupiti dalle posizioni dell’assessore regionale di Fdi Franco, che vorrebbe dare case sfitte a richiedenti asilo appena arrivati nel nostro Paese. Chiediamo al ministro dell’Interno di interessarsi di quanto starebbe avvenendo in Lombardia e di intervenire presso il prefetto di Monza e l’assessore Franco. I cittadini lombardi, che osservano leggi e norme, meritano rispetto”. Parole cui è anche seguito il commento lapidario del vicesegretario della Lega Andrea Crippa: “Desta davvero molte perplessità la posizione dell’assessore di FdI in Regione Lombardia, Paolo Franco, che vorrebbe dare le case sfitte ai richiedenti asilo. Di certo questa non è la posizione della Lega. Esistono graduatorie da anni, con regole precise. Per noi i lombardi e gli italiani hanno e avranno sempre la priorità”.