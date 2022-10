A Brugherio sono diventate quattro (le casette dell'oro blu)

A Brugherio sono diventate quattro. Si tratta delle casette dell'acqua. Sabato 15 ottobre nuovo taglio del nastro della casetta dell'acqua in piazza Santa Caterina. Il nuovo chiosco di acqua pubblica installato da Brianzacque in collaborazione con il comune di Brugherio eroga acqua nelle versioni liscia e frizzante, a temperatura ambiente e refrigerata. Per alcune settimane sarà possibile spillare acqua gratuitamente. L’azzeramento dei costi era stato introdotto da Brianzacque due anni e mezzo fa quale misura eccezionale per far fronte alle difficoltà insorte con lo scoppio della pandemia. Tuttavia a breve, come per gli altri chioschi presenti in città e salvo nuove disposizioni, per poter far rifornimento di acqua occorrerà essere muniti di un’apposita tessera distribuita al costo di 3 euro dal totem situato in biblioteca (in viale Italia 27). Sempre in funzione, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno e collocati in luoghi facilmente accessibili anche con l’auto, i self-service idrici rappresentano una soluzione green in quanto concorrono a ridurre il consumo di bottiglie di plastica monouso e ad abbattere l’inquinamento legato alla produzione, al trasporto e allo smaltimento di contenitori e packaging.

Il “battesimo” della casa dell’acqua, che consente a Brugherio di fare poker (le altre casette si trovano in via Montello, in via XXV Aprile e in via Torrazzo angolo via Fossati), si è svolto alla presenza del presidente e amministratore delegato di Brianzacque Enrico Boerci, e del sindaco Marco Troiano.

“Con l’entrata in funzione di un nuovo punto di distribuzione - commenta Boerci - andiamo a rafforzare un servizio molto apprezzato dai cittadini, che si inserisce nell’ambito di un percorso di sostenibilità condiviso con l’amministrazione comunale. L’acqua delle casette è acqua ottima, la cui qualità è monitorata e 'certificata' da puntuali e stringenti analisi eseguite dai nostri laboratori con cadenza mensile. Il nostro obiettivo è offrire ai brianzoli la possibilità di compiere quelle piccole azioni quotidiane per contribuire a tutelare l’acqua, l’ambiente e il Pianeta tagliando l’uso di platica monouso e inquinamento”.

“Con l’arrivo della quarta casetta dell’acqua - aggiunge Troiano - dotiamo un altro quartiere della nostra città di un prezioso strumento della politica relativa al minor consumo di plastica e alla sensibilizzazione su quel bene prezioso che è l’acqua stessa. La casetta arriva in una piazza recentemente rinnovata, e ancora una volta BrianzAcque aggiunge un tassello importante ai progetti di riqualificazione e di cura delle città, confermando il suo ruolo di supporto e servizio ai comuni”.

La risorsa idrica dei chioschi è la stessa a km.0 che esce dai rubinetti domestici attraverso la rete dell’acquedotto, affinata da un sistema supplettivo di filtraggio così da renderla più gradevole al palato, senza comprometterne le preziose caratteristiche chimico-fisiche. Nel più pieno rispetto di trasparenza, i parametri dell’H2O distribuita sono disponibili sul sito www.brianzacque.it, sezione “casette dell’acqua”. A breve, queste informazioni saranno disponibili anche direttamente sul monitor della postazione smart, dove compariranno insieme ad altri dati e notizie utili alla cittadinanza.