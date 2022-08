18 casi di vaiolo delle scimmie in Brianza, in arrivo altri vaccini: come prenotare

Sul territorio regionale al 24 agosto sono stati 328 i casi di vaiolo delle scimmie accertati. A renderlo noto è stata la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. Da giovedì 1 settembre riprenderanno le prenotazioni per la vaccinazione: il Ministero della Salute fornirà ulteriori 2.840 fiale di vaccino 'Jynneos', dosi che si aggiungono alle prime 2.000 arrivate nella prima settimana di agosto. Al momento sono state 1.531 le persone vaccinate contro l'infezione.

Nuovi vaccini in arrivo

Da giovedì mattina, tramite registrazione online sul portale (necessari codice fiscale e tessera sanitaria regionale) sarà quindi possibile prenotare la vaccinazione. L'offerta è indirizzata a uomini e persone transgender, residenti o domiciliati in Lombardia, che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM) e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio: storia recente con più partner sessuali, partecipazione a eventi di sesso di gruppo, partecipazione a incontri sessuali in locali/club/cruising/saune, recente infezione sessualmente trasmessa (almeno un episodio nell'ultimo anno), abitudine alla pratica di associare gli atti sessuali al consumo di droghe chimiche (Chemsex).

I vaccini verranno somministrati nei 'Centri Vaccinali' identificati dalle ATS in ogni provincia e nei 'Centri per la prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse' (centri IST /MTS)' delle ASST /IRCCS lombarde, già coinvolti.

Le persone con vaccinazione per vaiolo eseguita in infanzia potranno prenotarsi (verrà eseguita una sola dose come da indicazioni nazionali) e analogamente potranno prenotarsi per il completamento del ciclo anche le persone che hanno ricevuto una prima dose all'estero.

Quante dosi verranno ricavate

A seguito dell'indicazione del Ministero della Salute sulla possibilità di somministrare il vaccino anche per via intradermica (ID) sulla superficie interna dell'avambraccio al dosaggio di 0,1 mL, si potrà ricavare da un'unica fiala fino a 5 somministrazioni. La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha stimato in via prudenziale, vista la particolare esperienza richiesta per questo tipo di dosaggio, che operativamente verranno estratte da ogni fiala una media di almeno 4 dosi con 4.620 posti prenotabili a partire dal 1 settembre 2022 (per complessive 9.240 somministrazioni tra prima e seconda dose). Le rimanenti 2.000 sono necessarie per la somministrazione del richiamo ai primi vaccinati. Eventuali ulteriori posti che potrebbero risultare disponibili, ove il centro vaccinale riesca a estrarre con precisione 5 dosi da ogni fiala oppure in relazione alla vaccinazione di persone che necessitano di una sola dose, verranno messi a disposizione successivamente.

All'esaurimento di tutte le dosi disponibili ARIA attiverà un sistema di preadesione alla vaccinazione in previsione dell'arrivo di ulteriori fiale.

"L'adesione alle vaccinazioni - ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia - è stata alta in agosto, con i primi posti disponibili esauriti in pochi giorni, segnale di una grande consapevolezza sulla necessità di proteggersi. Mi auguro che questa consapevolezza resti alta e che il Ministero della Salute ci fornisca presto nuove dosi di vaccino".

Quanti casi di vaiolo delle scimmie in Lombardia e in Brianza

Al 24 agosto i casi di vaiolo delle scimmie sono 328 dall'inizio dell'epidemia in Lombardia di cui 232 (71%) con residenza in ATS Milano, 22 (7%) sia in ATS Insubria sia in ATS Brianza, 18 (5%) in ATS Bergamo e i restanti nelle altre ATS. Le classi di età maggiormente coinvolte sono la classe di età 30-39 anni (152 casi, 46%), 40-49 anni (91, 28%), 20-29 anni (50, 15%).

La vaccinazione in Regione Lombardia è iniziata il 10 agosto e al 23 agosto risultano vaccinate 1.531 persone. Il criterio di ripartizione dei vaccini sul territorio regionale segue l'andamento dell'epidemia con il 71% dei casi di residenti nell'ATS Milano.