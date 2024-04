Gli oltre 1.500 cittadini che combattono per non far chiudere l'unica farmacia del rione

La raccolta firme è già arrivata a 1.500 adesioni. E non si ferma. Perché l’idea di perdere l’unica farmacia presente nel rione proprio non va giù ai residenti di Casignolo. E anche i recenti aggiornamenti arrivati dai rappresentanti di Italia Viva, che si erano fin da subito attivati accanto ai cittadini, al momento non sembrano aprire spiragli molto confortanti.

Questo quello che emerge dopo l’incontro che Bruno Tarallo, presidente di Italia Viva Monza, ha avuto col sindaco Paolo Pilotto, proprio in merito alla vicenda che vedrà, entro il 2026, lo spostamento della storica farmacia di via Borgazzi, nel rione Casignolo, all’interno dell’ex Spazio 37 (a circa 1 km di distanza dalla sede attuale) che diventerà la nuova casa di comunità. I cittadini erano subito saliti sulle barricate: un rione, abitato prevalentemente da persone anziane, perderà la farmacia che in quasi 50 anni di storia era diventata anche un prezioso presidio medico e sociale. Le rassicurazioni dell’assessore al Welfare Egidio Riva che aveva annunciato comunque l’allestimento di un presidio socio sanitario non sono bastate (e non bastano) ai residenti.

Intanto nei giorni scorsi Tarallo si è incontrato col sindaco Pilotto che alcuni mesi fa anche i residenti di Casignolo avevano incontrato, e al quale avevano consegnato la lettera con la quale chiedevano che la farmacia non venisse spostata. Richiesta supportata alcune settimane fa anche dal Circolo Pd del quartiere che aveva identificato un’altra area comunale proprio vicino a quella dove attualmente c’è la farmacia e dove poterla spostare. “Il sindaco si è dichiarato esplicitamente disponibile ed aperto alla valutazione - ha spiegato Bruno Tarallo -. Si è preso carico di arrivare alla definizione di un punto di caduta, che non penalizzasse le aspettative e le ragioni del rione Casignolo. Inoltre ci ha illustrato la propria volontà di affrontare alcune ulteriori criticità del rione, effettuando diverse migliorie (opere stradali, manutenzione, realizzazione di progetti per il verde pubblico)".

Ma Italia Viva, così come i residenti di Casignolo che hanno promosso la petizione, chiedono senza se e senza ma che la farmacia comunale non venga spostata. Una posizione dalla quale i renziani e i residenti di Casignolo non si spostano: “Per Italia Viva e per il Comitato rimane tassativa e non oggetto di trattativa, o scambio, la sopravvivenza della farmacia comunale numero 5 nell’attuale posizione”.