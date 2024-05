Processo Salis: ecco che cosa è successo e che cosa ha deciso il giudice

Ilaria Salis ritorna agli arresti domiciliari a Budapest nell’appartamento il cui indirizzo è stato reso noto dal giudice durante l’udienza scatenando la rabbia del padre della donna che da qualche giorno l'ha raggiunta nella capitale ungherese. Intanto la prossima udienza è stata fissata per il 6 settembre.

Si chiude così la giornata della terza udienza del processo contro Ilaria Salis, l’insegnante monzese attivista antifascista che dal febbraio 2023 era detenuta nel carcere di Budapest con l’accusa (sempre rigettata) di aver partecipato all’aggressione nei confronti di 2 giovani neonazisti durante la Giornata della Memoria. Quella di oggi, venerdì 24 maggio, era un’udienza molto importante. La prima con Ilaria non più in carcere (da ieri, mercoledì 23 maggio, è ai domiciliari in un appartamento a Budapest); senza i ceppi a polsi e caviglie; senza essere condotta dai poliziotti con le catene. Ilaria Salis – ex studentessa del liceo classico Zucchi – è arrivata in tribunale in taxi, insieme al padre Roberto, solo con un braccialetto elettronico alla caviglia.

Nella giornata di oggi – come riporta Ansa – sono stati sentiti i due ragazzi aggrediti che, però, nelle loro testimonianze non avrebbero riconosciuto tra gli aggressori la maestra italiana. In realtà non sanno da chi sono stati picchiati. Ma la tensione è salita quando il giudice monocratico Josef Szos, nell'aprire formalmente l'udienza, ha rivelato l’indirizzo della casa dove alloggia Ilaria Salis. Il padre ha subito chiesto l’intervento dell’ambasciatore italiano che, come riporta l’agenzia Ansa, ha già chiesto al Governo ungherese di intervenire per mettere in sicurezza la donna che nei mesi scorsi era stata minacciata di morte. A Budapest era stato realizzato un murales con il disegno di Ilaria Salis impiccata.

Ilaria Salis è stata candidata alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno come capolista da Alleanza Verdi Sinistra