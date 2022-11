Spazio alla tradizione: il ristorante degli studenti prepara la cassoeula

Queste giornate uggiose sono perfette per... la cassoeula. Calda, fumante e abbinata a un buon piatto di polenta. Un appuntamento culinario da non perdere quello per gli amanti della tradizione.

Da mercoledì 9 novembre riapre (per i piatti d'asporto) il ristorante didattico della scuola Paolo Borsa di Monza. Gli studenti, guidati dagli chef dell'istituto, propongono ai commensali un grande classico della cucina lombarda: cassoeula con polenta. Per le prenotazioni telefonare dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 12 al numero 331.6800941. Ogni porzione costa 4,50 euro.

Tutti i dettagli sui menù proposti dagli studenti si trovano sulla pagina Facebook della scuola dove vengono aggiornate anche le notizie dei corsi, degli open day e delle numerose attività organizzate dalla scuola monzese.