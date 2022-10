"Come è possibile riciclare se i cassonetti sono pochi e sempre pieni?"

In questi giorni con l'arrivo dell'autunno in molti stanno 'smistando' i vestiti e con l'intenzione di riciclare e di non buttarli in pattumiera decidono di 'donarli' utilizzando i cassonetti. Ma, come riferisce il nostro lettore Giorgio Castoldi alla redazione di MonzaToday, quelli presenti in città sono pochi, non sempre facili da trovare, ma soprattutto molte volte già pieni.

Tante le segnalazioni, anche sui social, di cassonetti gialli e bianchi (spesso in gestione alle associazioni di volontariato) talmente pieni che qualcuno lascia per terra anche i sacchetti con gli abiti. Oltre ai casi di persone che, non rendendosi conto del pericolo, provano a recuperare i sacchetti gettati nel cassonetto e poi scegliere i vestiti, abbandonando il resto per strada.

"Il recupero degli abiti è un servizio molto importante e prezioso - spiega Castoldi -. Utile per i cittadini sensibili al tema ambientale e sociale. Purtroppo a Monza chi decide di optare per il riciclo dei vestiti nei cassonetti deve sperare di trovare quello vuoto". Qui la mappa di dove trovare i cassonetti gialli nella città di Tedolinda. Una scelta che in molti stanno sempre più adottando, anche perché alcuni enti e associazioni che fino a pochi anni fa ritiravano i vestiti usati (ma in buono stato) non forniscono più questo servizio.

"Alcune associazioni non ritirano più - aggiunge Castoldi -. Altre hanno richieste di abbigliamento e accessori pressoché nuovi. Altre ancora ritirano ma con giorni e orari stabiliti e spesso non sempre è facile organizzare la consegna. Non tutti infatti effettuano il servizio di ritiro a domicilio". Così che la scelta più facile e immediata è quella del cassonetto che non impone restrizioni di giorni e di orario ma che, spesso, è talmente pieno che il cittadino si vede costretto a riportare a casa il sacchetto con i vestiti. Che probabilmente ingolferà l’armadio per un’altra stagione.