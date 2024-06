Quando a Monza c'era il castello con le terribili prigioni (che si possono ancora vedere)

Nel medioevo, in quella che era allora l'antica Modoetia, si era dato l’avvio a una imponente campagna di lavori per la fortificazione dell’intero borgo.

Era il 1333 e nelle cronache locali si leggeva che “Dicta terra de Modoetia fuit murata”. Uno degli elementi del sistema difensivo era costituito dalle acque del Lambro, da torri (ben 30) e da porte fortificate con relativi ponti levatoi. A spiegare a MonzaToday l'assetto della nuova Monza fortificata è stata Ghi Meregalli, presidente del Comitato Rievocazione Storica Monza e ideatrice del celebre corteo storico annuale cittadino: "Il nuovo sistema murario fu voluto da Azzone Visconti ma a pagarlo furono i monzesi. Aveva un perimetro di 4730 brazza, cioè di 2.814 metri. In quel momento furono definiti anche gli squadri, ovvero le contrade del borgo: Arena, Piodo, Strata, Incino, Corte Longa, Rampona e San Michele, Mediovico, Ripalta, Carrobbiolo, Sant’Agata e San Gerardo. Il nucleo più importante della recinzione era il castello, divenuto famoso per le sue terribili prigioni".

Il castello e i suoi temibili Forni

"La costruzione del castello di Monza fu iniziata da Galeazzo I Visconti, per poi essere ampliata nel 1357 da Galeazzo II - ha spiegato ancora Ghi Meregalli - Aveva una pianta quadrangolare ed era circondato da un fossato che è stato riscoperto casualmente in largo Mazzini nel ’68 quando è stata realizzata la nuova fognatura. La Rocchetta, primo nucleo del castello, vantava un cortile interno circondato da edifici e sovrastato dalla cosiddetta Torre dei Forni, alta tra i 30 e i 40 metri e così chiamata per le temibili prigioni che ospitava".

"Il nome non era casuale. Le prigioni erano infatti costruite al di sotto della torre, 'tra el mezzodì e l'occidente' e sotto il piano d’ingresso del castello: erano sale sotterranee coperte con volte a botte, anguste e tetre, alle quali si poteva accedere solo tramite un’apertura sul tetto. Ragione per la quale, una volta calati all’interno, i prigionieri non potevano più uscirne. Proprio come in una fornace. Lo storico Frisi racconta che erano prigioni orrende, destinate a far soffrire l'umanità calandovi gli uomini come dentro un sepolcro per un buco della volta. Una volta discesi i prigionieri si posavano sopra d'un pavimento convesso, e scabroso, tanto vicino alla volta da non potervisi reggere in piedi. Era il modo voluto da Galeazzo I Visconti per aggiungere all'angustia anche il tormento di una postura dolorosa".

Uno scenario che ben presto avrebbe finito col colpire l’immaginazione dei monzesi, terrorizzati dalle atroci torture cui i malcapitati prigionieri erano sottoposti in quel luogo. "Il primo a essere rinchiuso nelle terribili carceri monzesi è stato, ironia della sorte, proprio Galeazzo con il figlio Azzone e i fratelli Luchino e Giovanni. A morirci avvelenata anche la nipote Caterina. Bartolomeo Colleoni, il grande condottiero, dopo esserci sopravvissuto un anno era riuscito invece a evaderne. Grazie a un lenzuolo che aveva strappato, riannodato in più parti e legato alla grata della cella per calarsi verso il Lambro. Ll’8 agosto 1407 era invece stato liberato Estore Visconti, accalmato in seguito a capo del borgo di Modetia, detenuto ingiustamente nel 'fornetto' per ordine del crudele duchino Giovanni Maria, figlio di Gian Galeazzo e duca di Milano".

I resti della famosa torre utilizzata come prigione, ha spiegato infine Meregalli, è ancora visibile oggi in via Visconti, laddove oggi scorrono le acque del Lambro. Era detta il Colombaro e collegava appunto il castello alle mura del borgo.

La bellissima villa e il medaglione dei cappellai

Oltre il fossato del castello del castello si estendeva invece la Piazza d’Armi, delimitata a nord dalla cosiddetta “Cascinazza”, ovvero un lungo porticato che ricordava le cascine della pianura padana (da cui appunto il nome Cascinazza), riccamente decorato e affrescato. Con la pace di Lodi del 1454, l’importanza del Castello come presidio militare ha cominciato ad affievolirsi, assumendo esclusivamente funzione di carcere e di residenza ducale nella quale, seguendo una precisa coreografia, prendeva corpo la raffinata e sognante vita cortese. Dopo il saccheggio della città perpetrato nel 1527 da Antonio de Leyva è iniziato il suo abbandono e, a partire dalla metà del XVI secolo, la sua progressiva demolizione.

Nel 1807 le pietre di risulta sono state riutilizzate per la costruzione del muro perimetrale del Parco di Monza. Successivamente, nel 1815, l’area del Castello è stata occupata dalla costruzione di Villa Durini, già signori dell’area dell'area della Cascinazza nel quartiere San Donato e proprietari della splendida dimora di via Cimabue (esistente ancora oggi). Rivenduta nella seconda metà del secolo la villa è infine divenuta il corpo centrale del palazzo della Società Anonima Teleria Frette. Oggi del castello rimane solo una porzione di fondazione della Cascinazza nei sotterranei del Palazzo della Rinascente.

"L' ultima testimonianza della cinta muraria della città costruita da Azzone Visconti era Porta De Gradi, dalla quale si accedeva da Borgo Bergamo al centro storico - ha concluso Meregalli - È stata demolita nel 1908 perché troppo stretta per il passaggio dei carri ma esiste ancora oggi il medaglione con l'effige di San Giacomo, patrono dei cappellai, che la sovrastava. Fu posto nel 1704 appunto dal conte Durini e dal 2010si trova in via Pesa del lino a ricordo dell'antica Porta".