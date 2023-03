Una catena umana per fermare Pedemontana

Dalle parole ai fatti: i cittadini scendono in strada con una lunga catena umana per dire no alla realizzazione di Pedemontana.

L’appuntamento è per sabato 15 aprile, alle 14, quando a Lissone su via Santa Margherita (in corrispondenza del passaggio di autostrada Pedemontana) i cittadini dimostreranno il loro dissenso con una lunga catena umana.

Prima della manifestazione è previsto un nuovo incontro: il 6 aprile alle 21 al centro civico di piazza Sant’Antonio Zaccaria alla Bareggia di Lissone.