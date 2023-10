I cittadini che scendono in piazza e con pennello e vernici colorano la città

Cavenago Brianza cambia faccia e diventa una città dello sport e dei colori. Nel fine settimana studenti e genitori si sono cimentati nella realizzazione di un progetto di Urbanismo Tattico, cambiando il volto a un angolo del comune brianzolo.

“Centinaia di persone hanno accettato la sfida di cimentarsi con una grande opera collettiva di Urbanismo Tattico che ha donato alla nostra Cavenago un nuovo e colorato aspetto – si legge sulla pagina Facebook del comune -. É stata un'iniziativa unica e straordinaria lanciata dal Comitato Genitori Cavenago e subito accolta e finanziata dal comune con la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale”. Genitori , bambini e ragazzi sono stati impegnati a tinteggiare la via don Sturzo e il piazzale antistante la scuola dell’infanzia. Tema delle grandi opere sull’asfalto lo sport. Così che prima sono stati posizionati gli stencil e poi i volontari si sono messi all’opera per tinteggiare trasformando la via e la piazza in una grande palestra colorata all’aperto.

“Grazie ai volontari del Comitato Genitori e tutti i bambini, i ragazzi, gli adulti e le famiglie che hanno partecipato al progetto – si legge ancora sul gruppo social del comune -. Un ringraziamento a Barbara Bottazzini, art director, che ci ha regalato professionalità, tempo e disponibilità; a PentaColor, main sponsor dell’iniziativa e fornitore delle vernici e del materiale da pittura, e a Fabiana Berger per la realizzazione degli stencil".