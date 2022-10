Il quartiere 'blindato' per la festa di San Francesco: le vie chiuse

A Monza, nel quartiere Cederna, è tutto pronto per la grande festa di San Francesco. Domenica 9 ottobre tanti gli appuntamenti organizzati per celebrare il Santo di Assisi. In suo onore un pasticcere del rione ha persino realizzato e sfornato una torta: 250 torte quelle in distribuzione in occasione dell'evento.

Per organizzare la festa in totale sicurezza molte vie del rione verranno chiuse alla circolazione veicolare. Come si legge sull'ordinanza del comune di Monza pubblicata sull'albo pretorio domenica 9 ottobre dalle 12 alle 13 - in concomitanza con il passaggio del corteo - è vietata la circolazione nelle vie della Robbia, via Poliziano, via Nievo, via Muratori, via Fucini, e via Frassati.

Dalle 15 alle 16.45 in concomitanza invece con il torneo sportivo è vietata la circolazione in via Frassati, nel tratto di strada compreso tra il civico 2 di via Frassati (Oratorio P.G. Frassati), sino all’intersezione con via Tintoretto.

La sera, invece, dalle 20 alle 21 strada chiusa per far passare la processione. Sarà vietato il passaggio delle auto in piazza Santa Caterina da Siena, via Muratori, via Cederna, via Canesi, via Metastasio, via Rota, via Ferrari, via Amati e via Amendola.