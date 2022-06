Torna l'emozione della Cena in Bianco: ecco quando e dove

L'emozione della Cena in Bianco torna. Questa volta proprio alle porte della Brianza. Sabato 25 giugno, nella suggestiva cornice di Villa Ghirlanda (a Cinisello Balsamo) ritorna l'appuntamento all'insegna dell'eleganza e della convivialità con un dress code total white.

"La Cena in Bianco è un modo per vivere la città in maniera insolita: una grande festa aperta a tutti per trasformare i luoghi più belli in una grande sala da pranzo all’aperto dove il bianco è il vero protagonista - spiegano gli organizzatori -. L’evento si contraddistingue anche per essere all’insegna delle cinque E: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza. Lunghe tavolate che celebrano la tradizione italiana, nel rispetto della condivisione, della convivialità e del piacere di stare insieme". La partecipazione è gratuita.

I partecipanti dovranno seguire alcune semplici regole: portarsi tutto l'occorrente per cenare (stoviglie in ceramica bianca, bottiglie di vetro, bicchieri in vetro o cristallo posate in acciaio, tovaglia e tovaglioli in stoffa bianca. Sono bandite carta e plastica); vestirsi completamente di bianco (accessori compresi); mentre il menù potrà essere anche un'esplosione di colori. E poi, solo allo sventolare dei tovaglioli bianchi, si potrà iniziare a cenare.

Per iscriversi consultare la pagina Facebook dell'evento. A Monza la Cena in Bianco si è svolta lo scorso 12 giugno: oltre 1.300 i partecipanti e anche questa volta è stato un grandissimo successo.