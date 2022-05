A Monza torna la Cena in Bianco. Anche per il 2022 è stato confermato l'appuntamento con uno degli eventi più attesi dell'estate monzese: la cena "total white" in uno degli angoli più suggestivi della città. Ad annunciare l'edizione 2022 dell'Unconventional Dinner è stata l'organizzatrice Lorena Sala. Ancora non è stata ufficilizzata la data dell'evento che dovrebbe essere a giugno e nemmeno la location ma, come da tradizione, il luogo della Cena in Bianco sarà svelato all'ultimo, pochi giorni prima della manifestazione.

L'edizione 2021 della Cena in Bianco si è tenuta il 26 giugno in piazza Duomo. L'esordio in città dell'Unconventional Dinner era avvenuto nella cornice di piazza Trento e Trieste poi era stata la volta dell'Avancorte della Villa Reale, uno dei simboli della città e le edizioni successive - con una pausa nel 2020 dovuta alla pandemia che aveva fatto saltare l'appuntamento - si erano svolte tra l'Arengario, i Boschetti Reali e via Gerardo dei Tintori, lungo il Lambro. Adesso non resta che aspettare di conoscere quale sarà l'angolo della città scelto per ospitare la manifestazione quest'anno.

Cena in Bianco: le regole

Poche e semplici le regole: dress code total white così come bianche dovranno essere le stoviglie, le tovaglie e gli arredi che i commensali portaranno per allestire la maxi tavolata che animerà per una sera uno dei luoghi simbolo della città nel segno della convivialità.

"Partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole. Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque «E»: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza" spiegano gli organizzatori. Le modalità di iscrizione per la settima edizione della Cena in Bianco a Monza saranno comunicate successivamente così come la data e la location.