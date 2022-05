A Monza torna la cena in bianco: ecco la data

Pochi giorni fa l'annuncio. Adesso l'ufficializzazione anche della data. Si terrà il 12 giugno la Cena in Bianco a Monza. La sera delle elezioni amministrative un angolo suggestivo della città di Teodolinda (ad oggi ancora top secret) ospiterà l'evento che da anni richiama tantissime persone da Monza e dalla Brianza.

C'è grande attesa per l'annuncio della location di questo particolare banchetto dove i commensali, non solo sono vestiti tutti di bianco, ma si portano da casa anche tutto l'occorrente per apparecchiare la tavola. Ad organizzare l'evento Lorenza Sala già promotrice delle passate edizioni che hanno sempre riscosso un grandissimo successo: l'anno scorso in piazza Duomo, ma negli anni precedenti (tranne nel 2020 causa emergenza sanitaria) in piazza Trento e Trieste, ai Boschetti Reali, nell'Avancorte della Villa Reale, in Arengario e lungo il Lambro.

Le regole

Poche e semplici le regole: dress code total white così come bianche dovranno essere le stoviglie, le tovaglie e gli arredi che i commensali portaranno per allestire la maxi tavolata che animerà per una sera uno dei luoghi simbolo della città nel segno della convivialità. "Partecipare non costa nulla, ma prevede il rispetto di poche e semplici regole. Si cenerà tutti insieme per vivere l’emozione di una sera all’insegna delle cinque «E»: etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza" spiegano gli organizzatori. Le modalità di iscrizione per la settima edizione della Cena in Bianco a Monza saranno comunicate successivamente sulla pagina Facebook dell'evento.