A Monza ritorna la cena in bianco

L'anno scorso l'annuncio sui social: Monza non avrebbe più ospitato la cena in bianco, il grande evento che ogni anno richiamava tantissime persone. Una notizia accolta con immenso dispiacere dai tantissimi che da tutta la Brianza ogni estate accorrevano nella città di Tedolinda dove un angolo suggestivo veniva trasformato in un ristorante sotto le stelle. Un ristorante dove le tavolate e i commensali erano in bianco.

Lorena Sala, ideatrice e anima della manifestazione, ha deciso di regalare ancora ai monzesi quella cena in bianco tanto amata e attesa. "Cena in Bianco è un evento bellissimo, grandioso, un evento pensato per far vivere alle persone in un luogo speciale una serata di convivialità e condivisione - si legge sulla pagia social dell'evento -. Mi sono innamorata subito di questo sogno e l’ho voluto portare a Monza un sogno che è diventato realtà e che anno dopo anno si è consolidato sino ad arrivare a 8 meravigliose edizioni in 8 stupende location, sempre con un’atmosfera da favola. Lo scorso anno avevo dichiarato che sarebbe stato difficile per scelte personali portarlo avanti".

Ma Lorena Sala ha deciso di organizzare nuovamente la manifestazione, richiesta a gran voce dai monzese e anche dal Comune. "Al momento sono qui per dirvi che nei mesi di giugno e luglio non mi è stato possibile organizzarlo - precisa Lorena Sala -. Stiamo valutando di farlo nel mese di settembre o sabato 7 o sabato 14 settembre e che ci proveremo con il consueto entusiasmo. E che comunque ritorneremo alla grande".