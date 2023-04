Datteri e riso biryani all'oratorio di Sant'Ambrogio: ecco perché

Nei piatti il riso biryani, la pietanza a base di riso e verdure tanto in voga nel Bangladesh, il cous cous e la carne con le prugne, accompagnati dagli immancabili (sacri) datteri col latte (che secondo la tradizione Maometto avrebbe offerto alla Madonna per alleviare le fatiche del parto). E poi ancora la frutta e tanti golosissimi dolci.

E' questo il menù, servito ai tavoli per l'occasione dagli studenti dell'istituto Mosè Bianchi, che ha caratterizzato nella serata di sabato 15 aprile la cena nell'oratorio della chiesa di Sant'Ambrogio di via Amendola organizzata dal Centro islamico di via Ghilini per la festa dell'Iftar. Ovvero la festa di rottura del digiuno dopo il tramonto nel mese del Ramadan. Giunta alla sua nona edizione "Ramadan, saperi e sapori" (questo il titolo dell'iniziativa) ha visto unirsi i fedeli cristiani e musulmani in un banchetto per ribadire l'amicizia reciproca fra le due confessioni e pregare per la pace.

Ad accogliere gli invitati, fra i quali l'arciprete monsignor Silvano Provasi, il sindaco Paolo Pilotto insieme agli assessori, e l'ex assessore Desirée Chiara Merlini (da sempre grande sostenitrice dell'evento), il presidente del centro culturale di via Ghilini Fouad Selim e la vicepresidente Tahany Shahin insieme al giovane don Simone Riva e ai parroci della comunità pastorale. A caratterizzare la cena di quest'anno, in un'atmosfera piuttosto sentita, la preghiera degli uomini e delle donne musulmane (distintesi per la ricchezza degli abiti tradizionali e per le quali, per la prima volta, è stato possibile offrire uno spazio di meditazione apposito), guidata dall'Imam Ibrahim Elfergany e seguita in silenzio dai fratelli cristiani.

Un momento suggestivo e gioioso, che ha anticipato l'altro momento clou per quel che concerne il mese del Ramadan. Venerdì 21 aprile, nel piazzale dello stadio in via Stucchi, si terrà infatti la festa per la fine del mese sacro caro ai musulmani.