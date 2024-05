Una grande cena nei campi sotto le stelle per ammirare il cielo (ma non solo)

Una grande cena sotto le stelle, immersi nella natura, per ammirare il cielo e per dire no a Pedemontana. Questa l’iniziativa organizzata dal Comitato No Pedementona e dal gruppo Si suolo libero. L’appuntamento è per il 10 maggio nel Parco GruBia, presso il Quagliodromo (a Desio, lungo la strada comunale dei Boschi).

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere il Parco GruBria parte della Dorsale Verde Nord Milano come il parco P.A.N.E di Vimercate. “Un pezzo di vera ultima libera campagna incastonata tra Desio e Seregno – spiegano -. Un momento di incontro e di confronto con i comitati che si adoperano per difendere il territorio brianzolo da Lentate sul Seveso a Vimercate. Sarà allestito un percorso visuale con pannelli e cartelloni messi a disposizione da uno storico comitato di Desio, le installazioni SpavetaRuspe e immagini fotografiche della bellezza del territorio”. Al termine della cena (quota di partecipazione 15 euro) sarà possibile ammirare le stelle e le costellazioni in assenza di inquinamento luminoso.