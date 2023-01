Una cena con vista mozzafiato sospesi a 50 metri di altezza a meno di un'ora da Monza

Una cena sospesa a cinquanta metri di altezza per godere di una vista unica e mozzafiato sul lago di Como mentre il giorno si spegne e l'imbrunire colora di pennellate e riflessi lo specchio d'acqua. Un'esperienza unica che a maggio sarà possibile vivere da protagonisti a Dervio con il ritorno dell'evento "Dinner in the sky".

"Ritorniamo a Dervio, con un’esperienza indimenticabile a 50 metri di altezza: la cena sospesa con vista panoramica sul Lago di Como. Non solo cena, ma anche brunch, pranzo o apericena sono possibili in questa location unica e romantica" annunciano gli organizzatori. Un appuntamento per lasciarsi incantare dalla bellezza del paesaggio e dalle proposte della cucina.

Quanto costa e cosa c'è nel menù

Oltre alla cena da mercoledì 24 a domenica 28 maggio sarà possibile sedersi sospesi a decine di metri di altezza sul lago di Como anche per un brunch, per il pranzo, un apericena. I posti disponibili sono 18 e i prezzi variano a seconda dalla scelta da 139 a 198 euro a persona.

Nel menù della cena tartare di salmone al profumo di gincon bisquit al prezzemolo e robiola fresca alle olive taggiasche, risotto ai fiori di zucchina e tartufo nero, tonno scottato in manto di farina alle arance su crema di ceci, agnello presalè in crema di mirto e arance con verdure e per finire in dolcezza mousse al cioccolato.