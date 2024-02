Il ristorante monzese dove la carbonara fa del bene: grazie ai clienti donati 10mila euro

Buona. Ma capace anche di fare del bene. La catena di ristoranti di cucina romana ‘La Taverna di Rugantino’ che ha anche un locale a Monza ha raccolto oltre diecimila euro che ha destinato ai progetto di due onlus del territorio. E' il risultato della generosità dei clienti nel corso di due cene solidale organizzate nei ristoranti dell'insegna nel 2023, nel capoluogo brianzolo e a Lurago d'Erba, nel Comasco.

"Per il titolare dei locali, il giovane Andrea Macheda, 30 anni, romano doc, la fortuna va condivisa. Per questo, organizza periodiche serate ‘solidali’ il cui ricavato devolve interamente a due onlus del territorio" spiegano dalla catena. E a fine 2023 ha potuto consegnare alle associazioni ‘Quelli che...con Luca’ e ‘Abilitiamo’ due assegni ciascuno di 5.150 euro. Per Macheda, i dipendenti sono tuttavia il primo target con cui festeggiare i risultati raggiunti e così ha premiato i suoi 52 collaboratori regalando loro 4 giorni, interamente pagati dall'azienda, in un casale in Liguria con aggiunta di una gita all'acquario di Genova. E premiati pure i clienti generosi: durante l’anno sono estratti a sorte tra i clienti 6 candidati che sono stati omaggiati di ben 6 week end a Roma per due.

“Credo che la nostra clientela, che arriva da tutta la regione, apprezzi in generale l'utilizzo di ingredienti di alta qualità e l'impegno del ristorante nell’offrire sempre piatti autentici e deliziosi con il sorriso, tanta allegria e tutto il nostro affetto” ha spiegato il direttore generale Simone Marcellini.

Nel ristorante che propone specialità romane di Monza ogni giorno ci sono offerte diverse, dalla formula All you can eat romano, al Carbonara Day con offerte dedicate al questo piatto in diverse versioni al menù gratis per i bambini fino a 10 anni. Nel locale inoltre è possibile incontrare quattro figuranti vestiti da antichi romani, per fare sia accoglienza sia foto di rito al tavolo a conferma della filosofia del brand: "Roma...lontano da Roma" come promessa di far vivere un’esperienza unica: ‘nel tempo de ‘na magnata’, il piacere e il relax dell’atmosfera calorosa e della cucina tipica trasteverine.

Le donazioni

Associazione Quelli che con Luca: Luca Ciccioni muore a 10 anni il 17 settembre 2011, a causa di una leucemia mieloide. Suo padre Andrea ha fondato la onlus a suo nome per sostenere la ricerca contro questo tumore del sangue che falcidia i bambini. L’ associazione ha sede a Uboldo (VA), in via IV Novembre 125.

Associazione Abilitiamo: L’Associazione è nata per iniziativa di 5 famiglie con figli autistici e ha la finalità di dare una casa a giovani e adulti con questo disturbo. Il progetto è in corso di attuazione alla Cascina Cristina, donata dalla Parrocchia S. Carlo di Fecchio, frazione di Cantù.