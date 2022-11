Quella centralina antismog che da decenni i residenti chiedono

I residenti da decenni la chiedono. Per loro quella zona della città (e in particolare del loro rione) è molto inquinata. Ma ad oggi, dopo numerose richieste, la centralina fissa dell'Arpa per il monitoraggio della qualità dell'area non è ancora stata installata.

Così che Emilio Dilda, storico residente del quartiere di San Rocco a Monza, ha inviato un'email all'assessore all'Ambiente Giada Turato. "Da decenni, ormai, auspichiamo l’installazione di una centralina fissa di Arpa a San Rocco suggerendo lo spazio della ex Circoscrizione 3 (via D'Annunzio) - spiega il residente -. Alla base di questa richiesta diverse motivazioni: in primis la vera e puntuale rilevazione dei fattori inquinanti di questa parte della città, zona pesantemente gravata da una viabilità impazzita e che vedrà un ulteriore aggravamento in prospettiva dell’arrivo della MM1 a Bettola".

Non solo inquinamento ambientale, ma anche inquinamento acustico con la via Monte Santo che viene considerata da molti residenti come una sorta di autostrada che attraversa il rione. Elevato il flusso di auto che ogni giorno, soprattutto nelle ore di punta, percorrono quel tratto del quartiere che, peraltro, interseca poi la via d'Annunzio.

Con rilevazioni continue e attendibili i cittadini potrebbero, non solo conoscere la reale qualità dell'aria che respirano aprendo le finestre, ma anche proporre eventuali interventi migliorativi avendo dati certi alla mano. "Conoscenza e trasparenza, passi indispensabili per comprendere eventuali e possibili azioni di contenimento che Arpa dovrebbe finalmente mettere in campo. Ci si augura che questa ennesima nota di sensibilizzazione possa essere presa in considerazione e non cestinata come le numerose precedenti", conclude Dilda.

A Monza le centraline fisse di Arpa per il rilevamento della qualità dell'aria sono due: una all'interno del Parco di Monza, l'altra in via Macchiavelli una via interna del quartiere di San Giuseppe.