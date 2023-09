Centri civici sempre più al servizio dei cittadini: prolungate le aperture

Centri civici sempre più al servizio dei cittadini. Dal mese di ottobre, infatti, gli sportelli dei 10 centri civici di Monza apriranno le porte ai residenti dei diversi quartieri garantendo l’accesso per più giorni alla settimana. In aggiunta saranno anche aperti degli sportelli speciali presieduti dagli agenti della polizia locale preposti alla vigilanza di quartiere.

Nello specifico, quattro centri civici apriranno al pubblico tutti giorni feriali, San Fruttuoso manterrà 4 giornate di apertura a settimana e saranno invece due le aperture al pubblico anziché una sui restanti giorni. "La scelta di ampliare gli orari di apertura è frutto dell’analisi dei dati e delle richieste raccolte negli ultimi mesi - spiegano dal palazzo di piazza Trento e Trieste - la nuova organizzazione consentirà così di rispondere meglio alle esigenze dei quartieri". Contestualmente alla maggiore apertura degli sportelli, appunto, la polizia locale attiverà sui nove centri civici agibili già da ottobre uno "Sportello agenti di quartiere", tramite il quale sarà possibile fare segnalazioni o chiedere informazioni direttamente agli agenti preposti alla vigilanza di quartiere.

I nuovi orari

Centro - San Gerardo e San Rocco saranno aperti il lunedì dalle 14 alle 16 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Cederna - Cantalupo e Regina Pacis - San Donato apriranno lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 14 alle 16

San Fruttuoso aprirà lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì sia dalle 9 alle 13 sia nel pomeriggio dalle 14 alle 16

Questi invece gli orari dei restanti centri civici che apriranno due giorni a settimana:

San Biagio - Cazzaniga: giovedì 14 - 16 e venerdì 9 - 13

Sant’Albino: lunedì 14 - 16 e venerdì 9 - 13

Libertà: lunedì 14 -16 e mercoledì 9 - 13 e 14 - 16

Triante: martedì 9 - 13 e mercoledì 14 - 16

San Carlo - San Giuseppe (momentaneamente inagibile) sarà aperto lunedì dalle 14 alle 16 e martedì dalle 9 alle 13.

Gli agenti della polizia locale

Nelle sedi saranno presenti gli agenti di quartiere, identificabili dalla banda a scacchi bianca e rossa inserita nel berretto. Saranno presenti per assicurare tutte le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti della polizia locale. In particolare al centro civico Libertà saranno presenti i martedì mattina dalle 9,30 alle 10,30 mentre in Centro - San Gerardo il mercoledì mattina nel medesimo orario.

Nei restanti centri, invece, il servizio sarà disponibile una mattina di una settimana e un pomeriggio nella successiva, a settimane alterne. Per conoscere tutti gli orari è possibile consultare il sito https://www.comune.monza.it/it/aree-tematiche/Polizia-locale/Presidio-di-quartiere/ o contattare il centro civico negli orari d’apertura.

"I nuovi orari - spiega l’assessore alla Partecipazione e Pari Opportunità Andreina Fumagalli - permettono una miglior risposta alle esigenze dei quartieri di Monza, garantendo un’erogazione dei servizi comunali che risponderà meglio alle richieste".