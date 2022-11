A Monza il grande centro di accoglienza (anche diurno) per i senzatetto

Un mese fa l'annuncio in consiglio comunale in attesa dell'esito del bando. Ieri sera, sempre durante il consiglio comunale, la comunicazione della vittoria del bando e della realizzazione a Monza di un grande centro di accoglienza (anche diurno) per i senzatetto.

Nessuna nuova struttura, ma la ristrutturazione - e adeguamento alla nuova funzione - dello Spazio 37 di via Borgazzi dove ora vengono accolte (la notte) le persone che non hanno una casa. A loro, grazie anche alla straordinaria rete del terzo settore, vengono garantiti non solo un letto, ma anche una doccia calda e il cambio della biancheria intima e degli abiti, la cena e la prima colazione. Poi, però, la mattina devono abbandonare la struttura che riapre poi la sera.

Ma adesso, grazie all'arrivo dei fondi richiesti attraverso il Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr), l'ex deposito degli autobus di via Borgazzi cambierà destinazione e non sarà più un dormitorio ma una 'stazione di posta' dove le persone senza fissa dimora, non solo potranno trovare accoglienza la notte, ma intraprendere un percorso sociale e formativo per potersi nuovamente inserire nel mondo del lavoro e ritrovare quell'autonomia che, per motivi diversi, hanno perduto.

Sono un milione e 90mila euro i fondi che arriveranno al comune di Monza per la realizzazione del progetto. Un progetto che include, oltre alle attività di accompagnamento e di inclusione, anche quello di attenzione alla salute di questi cittadini che stanno attraversando un momento di difficoltà. "Dalla parte dei poveri e dei deboli, contro le disuguaglianze e per le pari opportunità. Sempre. E il meglio deve ancora venire, dopo 4 mesi di amministrazione Pilotto" ha postato sul suo profilo Facebook l'assessore al Welfare Egidio Riva.