A Lissone apre un nuovo Poliambulatorio Cab Polidiagnostico

È prossima l’apertura del nuovo centro Cab Polidiagnostico a Lissone (Via Nuova Valassina, 86): situato in una posizione funzionale e facilmente raggiungibile, occupa circa 1.000 mq dedicati a visite specialistiche, esami diagnostici, esami di laboratorio ed odontoiatria

. Pienamente operativa dal 1 luglio, la nuova sede Cab potenzia così la presenza capillare sul territorio regionale con un network di strutture collocate fra le province di Como, Lecco e Monza e Brianza, che vanta la presenza di oltre 450 specialisti in più di 50 discipline specialistiche. Il nuovo centro a Lissone nasce con l’intento di offrire ai cittadini un servizio sanitario ancora più efficiente e specializzato.

“L’apertura di un ulteriore Poliambulatorio in provincia di Monza, il quarto dopo Arcore, Biassono e Seregno, rappresenta un traguardo rilevante per Cab, che ha fatto della vicinanza al territorio un proprio asset“, afferma Paolo Godina, AD Cab. “In particolare, il nuovo centro Cab si inserisce nel più ampio progetto di costruzione di una realtà sanitaria sempre più a misura di cittadino: tutto questo si traduce nella perfetta integrazione di molteplici servizi all’interno di un’unica struttura, nel segno dei più elevati standard qualitativi e del continuo rinnovamento tecnologico. È un progetto di sviluppo altamente sfidante, ma siamo certi di grandissimo valore per i cittadini”.

“Il nuovo Polidiagnostico ha l’ambizione di diventare punto di riferimento per il territorio per tutta l’attività polispecialistica ambulatoriale e sensibilizzare la popolazione soprattutto sui temi della prevenzione, vero e proprio capisaldo della mission aziendale di Cab fin dalle sue origini”, conclude Paolo Godina. Campagne di prevenzione Prevenzione è la parola chiave che segna l’avvio delle attività di Cab Lissone a partire dal 1 luglio, con l’attivazione di due campagne di sensibilizzazione dedicate rispettivamente alla prevenzione dell’Ipercolesterolemia (campagna rivolta a tutta la popolazione) e alla prevenzione ginecologica, cardiologica e senologica (rivolta a tutte le donne).

Seguiranno maggiori dettagli sul sito www.cabpolidiagnostico.it

Prenotazioni e orari di apertura

Le prenotazioni relative a visite specialistiche e servizi di diagnostica sono aperte fin da ora.

Poliambulatorio Aperto dal lunedì al sabato: 07-19.30 Info e prenotazioni: 039.9210202 | info@cabpolidiagnostico.it

Punto Prelievi Glab Aperto tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 10. Come per tutti gli altri punti prelievo Glab dislocati sul territorio, non vi è necessità di prenotazione o di presentazione di ricetta medica. Info: 039.9210202 | info@glabanalisi.it