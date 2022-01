Shopping solidale: 15mila euro per i bambini malati di tumore

Babbo Natale è arrivato con un mese di ritardo al Comitato Maria Letizia Verga, ma con un dono molto gradito. Un assegno da 15mila euro quello consegnato all'associazione da oltre quarant'anni impegnata in prima linea nel sostegno ai bambini malati di tumore e ai loro genitori che da tutta Italia arrivano a Monza per essere curati dagli specialisti della Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma, all'interno dell'ospedale San Gerardo.

I 15mila euro sono stati raggiunti grazie al grande successo di vendita della Gift card natalizia del mall di Arese: dal 8 al 24 dicembre 2021, per ogni acquisto di gift card, Il Centro ha messo a disposizione 1 euro a favore del Comitato, raggiungendo in breve quota 15mila euro.

La donazione verrà utilizzata dal Comitato per sostenere il residence Maria Letizia Verga, la casa vicina al nosocomio monzese realizzata per accogliere i bambini in cura e le loro famiglie.

“L’eccezionale impegno del Comitato Maria Letizia Verga nella ricerca di cure e trattamento della leucemia del bambino ci ha particolarmente coinvolti - spiega Francesco Ioppi, Head of Real Estate del Gruppo Finiper -. Vogliamo, con questa donazione, supportare i bambini e le loro famiglie nell’affrontare un percorso di cura lungo e complesso partecipando al sostegno di un complesso di accoglienza progettato per il loro benessere. Per noi è stata una prima esperienza e anche il nostro grande pubblico, che ringraziamo, ha molto apprezzato partecipando con entusiasmo e permettendoci di raggiungere una somma significativa da devolvere".

Una gradita sorpresa post natalizia per il Comitato Verga. "Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e il sostegno che abbiamo ricevuto da Il Centro di Arese è davvero straordinario - commentano dal Comitato Verga -. Un grazie speciale: è il grazie anche di tutti i bambini e ragazzi in cura al Centro Maria Letizia Verga e delle loro famiglie, in particolar modo di chi tra loro vive la realtà del Residence Maria Letizia Verga, la nostra casa di accoglienza”.