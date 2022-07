Il centro commerciale che si trasforma in pista da ballo

Musica, balli e aria fresca per affrontare la canicola e la solitudine dell'estate in città. Al centro commerciale Bennet di Monza (via Lario) tutti i mercoledì di luglio e di agosto musica dal vivo e danze in galleria. Il tutto gratis.

Un modo per regalare qualche ore di allegria e di festa a chi resta in città, soprattutto alle persone anziane: dalle 17 alle 19 il primo piano (Area ristorazione) verrà trasformato in una pista da ballo, con l'orchestra che suonerà dal vivo, e che proporrà brani per tutti i gusti e per tutte le età. Sarà possibile fermarsi ad ascoltare, ma anche ballare in pista. Oppure, semplicemente, godersi un po' di aria condizionata.