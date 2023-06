A Monza riapre il centro prelievi

Giovedì 8 giugno riaprirà e riprenderà, dopo un lungo periodo di sospensione, l’attività del Centro Prelievi di via Solferino 16 (a Monza, presso l’area dell’ospedale vecchio), afferente da qualche settimana ad ASST Brianza.

Come in tutti i punti prelievo del territorio, l’accesso è diretto, senza prenotazione: da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 9.30 Vale la pena sottolineare che il Centro è anche parte integrante della Casa di Comunità di Monza, insediata nella stessa area di via Solferino.

La struttura prevede il Punto Unico di Accesso (PUA), presso cui si accoglie, orienta e si fa una prima valutazione del bisogno di salute degli utenti; il CUP, per la prenotazione di visite specialistiche con impegnativa del medico curante (lo sportello è attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 15.00); l’Ambulatorio degli Infermieri di Famiglia e di Comunità (ambito in cui si erogano prestazioni tecnico-infermieristiche e di educazione all’autocura). Previsti in Casa della Comunità anche servizi specialistici cardiologici, internistici e reumatologici. L’ambulatorio di Cardiologia si occupa, prevalentemente di scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica e aritmica. L’ambulatorio di Medicina Interna si occupa, perlopiù, di inquadramento diagnostico e terapeutico di quadri di ipertensione arteriosa e di dislipidemia. L’ambulatorio di Reumatologia, infine, è impegnato sul fronte delle principali patologie reumatologiche (artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondiloartriti, connettiviti, gotta e condrocalcinosi, polimialgia reumatica). “La riapertura del punto prelievi di via Solferino – spiega Guido Grignaffini, Direttore Sociosanitario di ASST Brianza – è particolarmente significativa, considerata la sua posizione in centro città e rappresenta un primo passo per il rilancio e il potenziamento del Poliambulatorio di via Solferino”.

“L’adiacenza e la prossimità tra quest’ultimo e la Casa di Comunità- aggiunge Grignaffini – rafforza l’offerta per il cittadino che trova, in un unico presidio, i principali servizi per la cronicità e la fragilità”.