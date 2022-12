Scuole chiuse per le vacanze di Natale, il comune apre gratis il centro ricreativo

Scuole e asili chiusi per le vacanze di Natale ma genitori a lavoro. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie nel periodo delle festività natalizie il comune di Desio ha deciso di attivare gratuitamente alcuni servizi ricreativi. L'offerta sarà differenziata sulla base dell’età, per bambini da 0 a 6 anni dal 27 al 30 dicembre 2022.

Un programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E - STATE E + INSIEME”” promossa e finanziata da Regione Lombardia. “Sono due progetti gratuiti rivolti ai residenti che rientrano nella fascia 0/6 anni – spiega il sindaco Simone Gargiulo - Obiettivo della proposta è promuovere la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività scolastiche ed educative per i bambini desiani”.

“Questi servizi rispondono rispondono all’esigenza dei genitori che lavorano in questo periodo dell’anno – aggiunge l’Assessore ai Servizi all’Infanzia Miriam Cuppari - di avere un’alternativa gratuita agevole e concreta per la cura dei figli quando le strutture educative tradizionali (scuole e asili) interrompono le loro attività per le festività”.

Due sono le proposte: La prima, ARTE E LAB, offre percorsi esperienziali e laboratori per bambini dai 2 ai 6 anni, dalle 9 alle 12, presso la scuola dell’infanzia ‘Il Villaggio dei Bambini’, in via Fogazzaro 1. La seconda, VACANZE AL NIDO, prevede l’ampliamento della programmazione delle attività per bambini da 0 a 3 anni (già frequentanti i due nidi comunali di via Adamello e di via Diaz) e si svolgeranno i due nidi relativi, sempre dal 27 al 30 dicembre, dalle 9 alle 16. Entrambe le iniziative sono gratuite con prenotazione obbligatoria entro il 20 dicembre 2022.