Centrosinistra brianzolo compatto: "No a Pedemontana, serve un progetto diverso"

Oltre ai sindaci, ai comitati e ai cittadini anche da una parte della politica brianzola riecheggia (nuovamente) il no alla realizzazione di Pedemontana. “L’unica compensazione possibile è un progetto diverso” è la risposta del centrosinistra brianzolo al via libera della Regione al progetto della variante D di Pedemontana.

"In una delle regioni più ricche e produttive d'Europa, nell'anno 2023, un assessore regionale liquida le ragioni con cui un territorio unito ha dimostrato totale contrarietà all'opera, mettendo sul tavolo risorse pubbliche per delle non meglio identificate 'compensazioni' – dichiara il gruppo Brianza Rete Comune (che in provincia rappresenta in centrosinistra, ndr) rispondendo alle dichiarazioni dell’assessore regionale Claudia Terzi -. Parliamo della posizione netta di 11 comuni, unita alle preoccupazioni di una provincia: da due anni questi enti chiedono confronti e approfondimenti su un progetto fortemente impattante, richiesta a cui l'assessore Terzi non s'è mai degnata di rispondere”.

“Non hanno mai risposto alle richieste dei comuni – incalzano gli esponenti del centrosinistra in provincia -. Hanno depositato il progetto definitivo ai primi di agosto, appositamente per comprimere i tempi di approfondimento e valutazione del progetto, hanno avviato l'iter della conferenza di servizi presso il Ministero, hanno convocato i sindaci a un incontro tardivo, fissato pochi giorni prima della data della conferenza di servizi e ora, due giorni prima di questo incontro (fissato per il 4 ottobre, ndr), approvano una delibera che esprime il parere favorevole della Regione rispetto al progetto, una delibera in cui non viene minimamente riportato il parere fornito a Regione dai comuni”.

Fin da subito i comuni (ma anche comitati e cittadini) hanno detto no a questa grande infrastruttura che andrà ad impattare pesantemente sul territorio. Il progetto della Tratta D, lungo poco più di 9 km e che verrà realizzato (crono programma alla mano) in 1.000 giorni, attraverserà il Vimercatese e passerà 3 metri sopra il Parco PANE. Il centrosinistra propone un progetto alternativo: “Cancellare la tratta D, facendo terminare Pedemontana nella tangenziale est adeguatamente rivista, non ne richiederebbe alcuna. L'unica compensazione possibile è un progetto diverso”, precisano.

“Verrebbe da pensare che sia tutto finalizzato a comprare il consenso dei territori, usando ancora soldi pubblici, per proseguire un'opera fallita, che doveva essere finanziata da capitali privati – prosegue Brianza Rete Comune -. Sappiamo bene che queste modalità di contrattazione sono il marchio di fabbrica del centrodestra lombardo, ma ancora ci stupiamo per la sfacciataggine con cui si trattano i territori e i cittadini che li abitano. Chi governa Regione Lombardia sta dimostrando di non avere alcun rispetto della Brianza e dei cittadini brianzoli. Eventuali nuove compensazioni saranno definite e quantificate (magari anche in misura molto superiore rispetto a quanto annunciato) su un tavolo che sarà quello della conferenza di servizi, dopo la valutazione nel merito dei contributi di tutti i soggetti coinvolti: sarebbe grave se a questo punto si avviassero tavoli di contrattazione con promesse da pagare con fondi pubblici”.