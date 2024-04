La domenica nel parchetto con il picnic condiviso e il pomeriggio tra dibattiti e musica

L’Uragano Street Parade continua, senza invadere le vie del centro ma organizzando un momento di condivisione, festa e musica nel parchetto comunale di via Sacconaghi. Il centro sociale Foa Boccaccio ha organizzato per domenica 14 aprile una manifestazione nella nuova area verde vicino al Policlinico di Monza. Un pranzo condiviso, un pomeriggio di confronto sui temi della sicurezza, dell’ecologia e della sostenibilità e poi dalle 16.30 musica no stop. Nel corso del pomeriggio e della serata si esibiranno 5 band musicali.

“Uragano Street Parade ci ha lasciato in eredità entusiasmo ed energie per proseguire nel percorso di iniziative e dibattito in città: l'assenza di spazi sociali, un modello di città escludente, la speculazione edilizia sono questioni che segnano le nostre vite, impedendoci di fare ciò ci piace - si legge sulla pagina Facebook della Foa -. Continuiamo quindi a confrontarci e ad agire per costruire la città che desideriamo”. Da tempo gli attivisti del centro sociale criticano aspramente la politica portata avanti dalla giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Paolo Pilotto.

Critiche, non solo per in merito ai 3 sgomberi effettuati nel 2023, ma anche per gli interventi in tema di sicurezza con l’aumento delle telecamere di videosorveglianza, di mancanza di spazi di aggregazione per i giovani, e di cementificazione. E proprio su questo ultimo argomento non appare casuale la scelta di organizzare il presidio del 30 marzo, e ora l’evento di domenica 14 aprile, proprio nei parchetti di via Sacconaghi, vicino all’area di via Gallarana dove la giunta ha approvato in via definitiva il piano attuativo da realizzare, sul lato ovest della strada. Il progetto prevede la costruzione di una palazzina di 5 piani (che occuperà una superficie lorda di 2.489 mq), la piantumazione di alberi e arbusti (così che l’attiguo parco pubblico di via Gallarana si allargherà), parcheggi e interventi nel rione. Il primo “via libera” al Piano Attuativo risale al 2018, quando la giunta Allevi approvò uno specifico atto d’indirizzo. L’anno successivo, però, alienò all’operatore privato diritti volumetrici aggiuntivi finalizzati alla realizzazione dell’operazione, che nel 2020 ottenne il via libera dalla Commissione Paesaggi. Adesso è arrivato l’ultimo tassello dell’iter amministrativo.

Così che il nuovo slogan del centro sociale è diventato “Il ritmo di Monza lo cambiamo noi”, rifacendosi allo slogan elettorale dell’ampia coalizione di centrosinistra che ha portato Pilotto alla vittoria e che recitava “Il ritmo di Monza”. Intanto lunedì 8 aprile in consiglio comunale si è dibattuto a lungo in merito alla vicenda del centro sociale, con la colazione di centrodestra (Lega, ratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con Dario Allevi) a chiedere alla maggioranza una presa di posizione politica in merito ai cortei organizzati dal centro sociale. Il sindaco, in merito alla vicenda, ha dichiarato che “Con questore, prefetto, forze dell’ordine e polizia locale cerchiamo di gestire le difficoltà. E di collaborare, come quando successo per le scritte apparse sui muri. La manifestazione il giorno del sabato santo, legittimo manifestare, ha visto famiglie bloccate in strada. E non pensiate che non abbia preoccupazioni per il 20 e il 21 aprile. Non sono un debole, e non sono deboli il questore e il prefetto. Ci siamo aperti al dialogo, ma ci è stato negato. Si può essere antisistema, ma si può tentare il dialogo, ma il centro sociale non ha voluto”.