La pista delle vittorie dei vecchi campioni monzesi oggi è la casa del centro sociale

Lì dove i campioni monzesi dell’hockey hanno alzato al cielo i loro trofei; lì dove i tifosi dalle gradinate esaltavano i campioni biancorossi contro gli avversari; lì dove gli atleti dello Skating Club Monza hanno inanellato per sei volte il titolo di campioni italiani di pattinaggio artistica adesso c’è la nuova "casa" del centro sociale Foa Boccaccio.

Ieri, sabato 15 giugno, i militanti del centro sociale hanno occupato la pista dell’hockey monzese in via Boccaccio. A due passi dalla Villa Reale e dal centro, ma anche vicino a quell’ex azienda di via Boccaccio dove, proprio 20 anni fa, era iniziata l’avventura del centro sociale. Un’occupazione che arriva dopo circa 6 mesi dall’ultimo sgombero in città. Questa volta è stato occupato un luogo simbolo del passato monzese. Un luogo molto caro non solo agli appassionati di sport rotellistici, ma anche a tante generazioni di figli di Teodolinda. Uno spazio destinato a essere smantellato come annunciato proprio un anno fa nella presentazione del nuovo masterplan per il rilancio della Villa Reale e del Parco. Su quella gloriosa pista di cemento, infatti, è prevista una rinaturalizzazione dell’area. Addio a spalti, chiosco e spogliatoi per lasciare spazio al verde.

Non sono servite le proteste dei cittadini e di tanti sportivi. E neppure la proposta nel 2020 del Gruppo Alpini Monza di organizzare squadre di volontari per tenere pulita quell’area che, ormai da anni, era in uno stato di abbandono. Un impegno che le penne nere erano pronte a svolgere volontariamente con immenso entusiasmo: ridare vita e lustro a quegli 800 mq che fino alla fine degli anni Settanta erano uno dei luoghi simbolo del grande sport monzese nel mondo. Uno spazio che poi da luogo di ritrovo degli sportivi era diventato luogo di ritrovo estivo con l’inaugurazione di un locale notturno durato qualche estate. Poi da quasi 20 anni l’abbandono. Gli alpini sognavano di riportare quello spazio ai lustri degli anni Settanta, aprendolo anche per gli allenamenti delle associazioni rotellistiche, oltre che alle associazioni di volontariato.

Un sogno di riportare in vita un simbolo della storia di Monza realizzato ieri dai militanti del centro sociale Foa Boccaccio. “L'abbiamo rifatto - hanno scritto ieri sulla loro pagina social -. Dopo quattro sgomberi in dodici mesi, la Foa Boccaccio ha un nuovo spazio! Ripartiamo da Via Boccaccio 3 (di fianco al Liceo Artistico Nanni Valentini) per costruire un'estate piena di iniziative, aggregazione e lotte. Lo facciamo in uno spazio pubblico destinato alla demolizione e che in passato è stato già utilizzato per attività ludico-ricreative. Chiediamo a tuttə di venire a supportare e difendere la nuova occupazione! Dalle 18.00 concerti e dj set all'aperto fino a notte fonda". Intanto il centro sociale è pronto a scendere nuovamente in piazza e lo fa con un nuovo corteo in programma il prossimo 6 luglio. I militanti sfileranno lungo le vie della città per sostenere la causa palestinese.