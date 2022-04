Baby K fa ballare anche le ricercatrici del Centro Tettamanti

La sua allegria ha contagiato anche le ricercatrici che, per pochi istanti, si sono trasformate con lei in ballerine. Un video su Tik Tok che è diventato virale quello realizzato da Baby K che nei giorni scorsi è venuta in visita a Monza.

Tuta rosa, scarpe da ginnastica e i capelli biondi raccolti nella coda di cavallo non sono certamente passati inosservati. Prima la visita ai bambini del Comitato Maria Letizia Verga. Gli occhi azzurri di Baby K hanno trasmesso sorrisi e serenità: la cantante ha incontrato i bimbi che, ricoverati presso la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma, stanno combattento contro il tumore. Ha distribuito le uova di Pasqua, ma soprattutto si è fermata ad ascoltarli e a farsi immortalare per le foto di rito.

Poi Baby K ha fatto tappa nel vicino laboratorio scientifico della Fondazione Tettamanti, coinvolgendo le ricercatrici in un divertente video postato poi su Tik Tok dove le scienzate si sono prestate a qualche passo di danza insieme alla dolcissima Baby K. Ventiquattro secondi di passi: le ricercatrici indossando il loro camice bianco, Baby K sempre con la sua tuta rosa. In una scenografia originale tra provette, computer e macchinari.

La Fondazione Tettamanti è nata nel 1987 e nel 1994 ha inaugurato all'interno dell'ospedale San Gerardo di Monza un avanzatissimo Centro ri ricerca sulle leucemie infantili.