La donna "più affascinante" e quella "più elegante" della serata monzese: l'appello

"AAA vincitori cercasi". E' l'appello lanciato dalla pagina social dell'evento più elegante e glamour della città di Monza: la Cena in Bianco. L'Unconventional Dinner monzese, organizzata da anni da Lorena Sala insieme a diversi partner cittadini, è andata in scena domenica 11 giugno nella sugegstiva cornice di piazza Carrobiolo. Quasi mille i partecipanti per una serata di convivialità ed eleganza all'insegna del bianco.

Il meteo è stato però poco clemente e ha reso impossibile concludere l'iniziativa con il tradizionale momento dell'assegnazione dei premi. "La serata si è interrotta per la pioggia...ma noi non ci fermiamo" hanno spiegato gli organizzatori. "Durante la serata sono stati selezionati dei vincitori per categoria dalla nostra giuria. Alcuni già contattatti...altri li cerchiamo disperatamente!". E così è stato lanciato un appello, nella speranza che tramite i social e le condivisioni il messaggio giunga ai diretti interessati.

"Postiamo le foto dei 'ricercati'... se siete voi siete pregati di scriverci o su Messanger o via mail a cenainbiancomonza2023@gmail.com". E la ricerca è per la "donna più afafscinante della serata", la "tavola più originale della serata" e la "donna più elegante della serata".