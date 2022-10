Il comune che dice addio ai problemi di fogne e allagamenti

Per gli abitanti di Ceriano Laghetto i problemi con fognatura e allagamenti hanno i mesi contati. Nel piccolo comune brianzolo al via un intervento di Brianzacque per superare gli attuali problemi di allagamenti e di esondazioni

Otto mesi di lavori, un impegno economico di 995.515: tanto servirà a Brianzacque per realizzare un intervento complesso che coinvolgerà le vie Garibaldi, Laghetto, Volta e Primo Maggio. Le arterie coinvolte si trovano in punti diversi del territorio urbano, ma tutte in corrispondenza di un tratto del torrente Guisa. Il primo cantiere ad aprire i battenti sarà quello di via Garibaldi, in quanto arteria viabilistica esterna al centro abitato. A seguire le zone più centrali del paese, che coinvolgono anche strade nei pressi delle scuole come via Primo Maggio e via Volta.

L’operazione sul sistema fognario, messa a punto dal settore progettazione e pianificazione di Brianzacque, si espleterà attraverso più azioni con l’obiettivo di ottimizzare e adeguare alla normativa vigente il funzionamento di due scolmatori, costruire una nuova stazione di sollevamento collegata ad una nuova condotta di oltre mezzo chilometro e migliorare così il funzionamento idraulico della rete fognaria.

“Si tratta di un pacchetto di interventi che complessivamente vanno nella direzione di assicurare la funzionalità della fognatura e il rispetto dell’ambiente con il corretto smaltimento dei reflui - commenta il presidente e amministratore delegato di Brianzacque Enrico Boerci -. Tutto questo permetterà di dare soluzione a problemi di allagamenti locali che, al verificarsi di eventi meteorici importanti, tengono in apprensione l’amministrazione locale e i cittadini. L'azienda conferma così il suo impegno per una corretta gestione idraulica del territorio, per la sicurezza degli insediamenti e della popolazione”.

Afferma il Sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa: “Quest’operazione connota la grande attenzione che ormai da tanti anni BrianzAcque dedica al territorio Cerianese in ordine all’efficientamento delle reti fognarie e idriche - aggiunge il sindaco Roberto Crippa -. Nella fattispecie, questa serie di interventi andranno a migliorare la funzionalità fognaria nel tratto Nord Sud del territorio comunale, in passato colpito da problemi di allagementi stradali a seguito di fenomeni temporaleschi che per via del cambiamento climatico si caratterizzano sempre più come eventi estremi. L'amministrazione comunale sarà presente nelle zone di cantiere e in collaborazione con i tecnici di Brianzacque individuerà le soluzione migliori per la viabilità provvisoria e per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai cittadini”.