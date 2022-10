Il comune dove il sindaco è un under 18

Ha indossato sorridente la fascia tricolore, poi assieme ai suoi compagni di aula (non solo scolastica) si è fatta immortalare insieme al sindaco e al vice sindaco. E' Beatrice Celano il nuovo primo cittadino del consiglio comunale dei ragazzi di Ceriano Laghetto. L'annuncio, sui social, del vice sindaco Dante Cattaneo che fa i complimenti a Beatrice e agli altri adolescenti che si impegneranno nel progetto del consiglio comunale dei ragazzi.

Beatrice sarà affiancata - come ha scritto sui social Cattaneo - dai consiglieri Marco Del Pero, Noemi Parrotta, Giulia Pagnottoni, Gaia De Mitri, Andrej Travaini, Cristian Donadonibus, Natasha Werakkodi, Daniele Lucini, Elisabetta Venezia, Andrea Bonetti e Beatrice Dovile.

Un modo per diventare subito cittadini attivi e parteci alla vita sociale della comunità. Beatrice e gli altri consiglieri oltre ad entrare in aula saranno presenti anche ad alcuni eventi come per esempio la Giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo. Il consiglio comunale ragazzi, come si legge sullo statuto pubblicato sul sito del comune di Ceriano Laghetto, è formato dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado, la candidatura è valida previa autorizzazione dei genitori, e dura in carica un anno. Nel progetto sono coinvolti anche gli insegnanti.

Un progetto dove i ragazzi imparano ad interagire con la pubblica amministrazione e dal canto suo la politica entra in rapporto e in ascolto delle problematiche, esigenze, richieste e suggerimenti che arrivano direttamente dal giovane sindaco e dai giovani consiglieri.