In Brianza chiude fino a gennaio l'ufficio postale

Fino a gennaio gli sportelli resteranno chiusi al pubblico.

Poste Italiane ha comunicato che da oggi, 11 ottobre, l’ufficio postale di Ceriano Laghetto, in via Alessandro Volta, sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Il plesso, infatti, è inserito nell’ambito di "Polis - Casa dei Servizi Digital", il progetto di Poste Italiane finalizzato a rendere semplice e veloce l’accesso per i cittadini ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. Favorendo appunto il superamento del digital divide e il rilancio di comunità periferiche attraverso la trasformazione e l'innovazione degli uffici postali e l'incremento e il perfezionamento dei servizi digitali.

Da oggi, 11 ottobre, per tutti i servizi sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Villaggio Snia, in via Sardegna 8, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Qui è disponibile anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Presso la sede postale di Villaggio Snia sarà possibile ritirare la corrispondenza e i pacchi non consegnati per assenza del destinatario, ed effettuare le operazioni per i titolari di conti e libretti. A disposizione dei cittadini c'è anche la sede di Cesano Maderno, in piazza XXV Aprile 2, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, anch’essa dotata di ATM Postamat sempre disponibile.

La riapertura dell’ufficio postale di Ceriano Laghetto è prevista nel mese di gennaio.