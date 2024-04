L'uomo che prima di morire ha voluto regalare due terreni al suo paese

Prima di morire ha voluto fare un regalo al suo paese: donare due terreni (circa 2.200 mq in tutto) che si trovano di fronte all’ingresso del centro civico e che verranno destinati certamente a servizi a favore della collettività.

Un dono inaspettato – visti anche i precedenti rapporti tra il proprietario e il Comune - quello ricevuto dal piccolo borgo delle Groane. Nei giorni scorsi durante il consiglio comunale il sindaco, Roberto Crippa, ha ufficializzato la notizia: il Comune ha accettato la donazione di terreni in via Carso, in frazione Dal Pozzo. I terreni sono adiacenti all’area di pertinenza del centro civico Dal Pozzo e della chiesa della frazione.

“Questa è una delle delibere più importanti dell’intero mandato, che assume un grande valore sia per la frazione Dal Pozzo che per l’intero Comune di Ceriano Laghetto- commenta il primo cittadino -. Sono molto orgoglioso che questo passaggio si sia concluso durante il mio mandato amministrativo, ponendo fine nel migliore dei modi ad un rapporto conflittuale che si era instaurato molti decenni fa nei confronti delle precedenti amministrazioni”.

Parole di soddisfazione sono state espresse anche dall’assessore alla frazione, Antonella Imperato, che ha voluto esprimere un pubblico ringraziamento nei confronti del proprietario dei terreni, ricordando tutti i passi compiuti per riallacciare i rapporti con il Comune di Ceriano Laghetto: “Lo benedica San Michele a cui è dedicata la Nostra parrocchia di Dal Pozzo”.