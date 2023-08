In Brianza il nuovo parco pubblico con la "cascata" dove regalarsi momenti di fresco e relax

Doveva essere un parco segreto ma dopo la "spifferata" social del vice sindaco Dante Cattaneo in pochi giorni ha richiamato migliaia di persone. Il comune di Ceriano Laghetto, a quel punto, è dovuto correre ai ripari per regolamentare l'accesso a quella che, in questa seconda metà di agosto, è diventata una delle mete più gettontate dai brianzoli.

Si tratta della "cascata" della Lombra, piccolo angolo di verde e fresco nel piccolo comune di Ceriano, diventato meta di chi, senza volersi spostare troppo con l'auto, ha scelto la "cascata" della Lombra di Ceriano Laghetto per regalarsi un momento di relax. Un successo inaspettato, con le inevitabili conseguenze di qualche vandalo che ha danneggiato alcune recinzioni dell'ente Parco delle Groane (che però non accolgono le cascate), per raggiungere la meta.

Così che il comune ha deciso di regolamentare gli ingressi con la "creazione" di un nuovo Parco comunale. Un parco che accoglie quella cascata che è diventata famosa. Il sindaco Roberto Crippa ha così emesso un’ordinanza- pubblicata nella giornata di venerdì 25 agosto sul sito del comune di Ceriano Laghetto - che ne regolamenta l’accesso. Visto il crescente numero di visitatori che negli ultimi giorni sta raggiungendo l’area verde, di proprietà comunale, situata ai margini della via Milano, in frazione Villaggio Brollo, nella quale sono ubicate le cosiddette “cascate della Lombra”, il primo cittadino ha emesso un’ordinanza che ne regolamenta l’accesso dal cancello di via Milano 8 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 17. Ad occuparsene la società Moto Club Ceriano Laghetto che la gestirà in comodato d’uso.

Ma addio ai tuffi nelle fresche acque della “cascate” che erano state proprio il volano per attirare tanti curiosi e “turisti”. Il sindaco nell’ordinanza dispone il “divieto di balneazione nelle acque del torrente della Lombra ricadente all’interno del confine comunale di Ceriano Laghetto, con particolare riferimento all’area nota come ‘Cascate della Lombra’. Ricordando che per ‘balneazione’ si intende qualsiasi contatto diretto del corpo le acque che comporti l’immersione del capo e/o il rischio di ingerire l’acqua”.

Nell’ordinanza si ribadisce il rispetto per la flora e la fauna della zona, il divieto di abbandonare rifiuti , di accendere fuochi, di organizzare bivacchi o campeggi e soprattutto di attraversare il cancello d’entrata e di abbandonare il sentiero che porta alla cascata”. Naturalmente per i trasgressori sono previste sanzioni da 500 a 5mila euro.