Il comune dove sono stati regalati 25 kg di mimose alle donne

I leghisti di Ceriano Laghetto hanno celebrato le donne del piccolo comune brianzolo con le mimose. Non un semplice mazzetto, ma ben 25 kg di fiori giunti direttamente da Sanremo che nella giornata di ieri, 8 marzo, sono stati distribuiti dai militanti e dai sostenitori del Carroccio di Ceriano Laghetto. Sono stati allestiti 4 gazebi, posizionati tra le vie Strameda e Campaccio, in corrispondenza delle scuole. “I volontari e le volontarie della Lega ogni anno, ormai da ben sedici anni a questa parte, a differenza di altri che si ricordano di queste ricorrenze solo in campagna elettorale, celebrano l'8 marzo distribuendo la mimosa: un piccolo gesto di riconoscenza e gentilezza per tutte le donne cerianesi” spiega Dante Cattaneo, a nome del direttivo della Sezione leghista cerianese.

“Il nostro vuole essere un semplice, ma sincero, gesto di augurio e ringraziamento per tutto quello che le donne fanno all'interno della nostra comunità – aggiunge Giuseppe Redaelli, segretario della sezione -. Un gesto simbolico per un grande significato: rispetto per le donne 365 giorni l'anno”. Oltre alle mimose sono stati distribuiti anche volantini dove viene ricordato quello che ha fatto l’amministrazione comunale di Ceriano Laghetto per le sue donne. Ultimo, in ordine di tempo, il bonus bebè denominato “Bonus bebè cerianese – I fioeu e i tusanèt de Ceriàn Laghett”.