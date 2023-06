Il Tricolore sulla Reggia, la cerimonia della festa della Repubblica a Monza

Anche Monza ha celebrato il 77esimo anniversario della fondazione della repubblica Italiana. la cerimonia, venerdì 2 giugno, ha preso il via alle 10 nell'avancorte della Reggia di Monza. Una festa alla presenza della cittadinanza e delle autorità civili e militari in un luogo simbolo della città, con il Tricolore srotolato dai pompieri sulla facciata della storica villa. Dopo lo schieramento della banda, del gruppo interforze, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e delle uniformi storiche sono stati resi gli onori al prefetto a cui ha fatto seguito l'alzabandiera e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica.

Ad aprire le celebrazioni poi è stato il discorso del presidente del consiglio regionale Federico Romani. "Sono passati 77 anni da quel 2 giugno 1946 che segno’ l’avvento della Repubblica e il compimento delle istituzioni democratiche nel nostro Paese, un periodo in cui la nostra Regione è stata il propulsore dello sviluppo economico, sociale e civile dell’Italia repubblicana, sapendo interpretare i bisogni, liberare le energie e accompagnare l’impetuosa vitalità di una società capace di tagliare traguardi in ogni campo. Ma la Lombardia non sarebbe la prima regione d’Italia se non avesse potuto disporre di elementi costitutivi di prim’ordine come i suoi cittadini, che sanno sempre mettere al centro laboriosità, saper fare, spirito di intrapresa, pragmatismo e solidarietà. I lombardi sono aperti al mondo, magari asciutti nelle parole, ma accoglienti nei fatti. Una società che in questi anni ha trasmesso i suoi modi e i suoi valori a milioni di persone giunte dal resto d’Italia o dal mondo intero. Oggi pertanto in questa giornata di festa è innanzitutto ai nostri cittadini che dobbiamo dire grazie!”.

E ancora “Siamo consapevoli che non mancano però anche alcuni segnali di preoccupante decadenza in molti ambiti della società -ha aggiunto il Presidente Romani-. Credo pertanto che mai come ora, in questa fase della nostra storia repubblicana, ci sia bisogno che le menti migliori si facciano avanti, sappiano mettersi a disposizione. La nuova rinascita italiana non può che passare da qui, da una rinnovata partecipazione alla vita pubblica, da un rinnovato impegno per la collettività, da un rinnovato sacrificio per la costruzione di qualcosa di più grande”. In questa giornata un pensiero particolare il Presidente Federico Romani lo ha rivolto a coloro che hanno contribuito a difendere la nostra Repubblica e i nostri valori, a cominciare dalle forze dell’ordine e dai nostri soldati impegnati in missioni di pace e sicurezza in tutto il mondo, che ogni giorno rischiano la propria vita per proteggere il nostro Paese. “La democrazia e la libertà non sono mai acquisite definitivamente. Richiedono impegno costante e una partecipazione attiva da parte di ciascuno di noi -ha concluso Romani-. Contribuiamo allora insieme a tenere viva la nostra società e a favorire il contributo di tutti, sale e ricchezza di ogni istituzione democratica viva e sana”

Il discorso del sindaco Pilotto

"Carissime cittadine, carissimi cittadini, Autorità religiose, civili e militari, colleghi Sindaci, Assessori e Consiglieri, rappresentanti delle Associazioni, delle Imprese e dei Sindacati, ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per avere scelto di convocarci qui, nel bellissimo contesto della Villa Reale, per celebrare assieme una Festa, una ricorrenza il cui significato coinvolge immediatamente più significati.

Il 2 giugno di 77 anni fa - con il contributo fondamentale di milioni di donne, per la prima volta chiamate al voto - attraverso lo strumento del referendum il popolo italiano sceglieva la Repubblica, la forma istituzionale di Stato nel quale ogni potere legittimo proviene dal popolo sovrano, che elegge i propri rappresentanti al Parlamento. Fu il primo voto a suffragio universale, cioè un voto non riservato solo alle appartenenze di ceto, di censo, o ai soli uomini. Un voto che aveva convocato per la prima volta un intero popolo intorno a una scelta fondamentale. Un voto fortemente al femminile. A proposito del 2 giugno Tina Anselmi diceva: “Le italiane, fin dalle prime elezioni, parteciparono in numero maggiore degli uomini, spazzando via le tante paure di chi temeva che fosse rischioso dare a noi il diritto di voto perché non eravamo sufficientemente emancipate. Le donne che si recarono al voto furono più degli uomini.” La novità del suffragio universale si lega inscindibilmente ad un momento fondativo.

La nazione usciva dalle ceneri della dittatura, della guerra, e non solo. A 77 anni di distanza, noi celebriamo come festa un momento storico che da un lato radunò un popolo attorno a quello che sarebbe stato il suo futuro: una nazione democratica, uno Stato di diritto, fondato su una Carta costituzionale avanzatissima, impegnato nella ricostruzione e nello sviluppo, protagonista credibile della nascita di una Europa unita e non belligerante. Dall’altra parte quei giorni, quei mesi erano stati oggetto di confronti duri, difficili, dove l’Italia fotografata prima del voto risultava attraversata da importanti divisioni politiche, sociali, economiche. Nel celebrare l’importanza di quel giorno, di quella scelta, non dobbiamo correre il rischio di anestetizzare la memoria, di costruirci una immagine edulcorata di una trasformazione che comportò invece la fatica del confronto, l’intelligenza della riflessione, la capacità di affrontare la differenza delle posizioni senza farla sfociare nella premessa di conflitti insanabili. La scelta della Repubblica fu la scelta del riscatto, il segnale della fiducia nella democrazia, nella partecipazione politica del popolo alle sorti della nazione. Una democrazia che oggi è responsabilità di ogni cittadino onorare e alimentare, e che passa anche attraverso l’impegno quotidiano di quelle Istituzioni e di quegli Enti che molti di noi oggi qui rappresentano. Il 2 giugno non fu solo il giorno della scelta della Repubblica. Contestualmente al voto per la Repubblica gli italiani elessero i deputati dell’Assemblea Costituente, il cui compito fu quello di preparare la Costituzione italiana, che ha compiuto quest’anno 75 anni.

Eletta il 2 giugno, l’Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno del 1946 a Montecitorio: 21 donne e 535 uomini che rimasero nella storia come le “madri e i padri costituenti”, che il 28 giugno elessero il primo Presidente della Repubblica, il giurista Enrico De Nicola, ed in due anni di lavoro fittissimo, nel confronto di idealità e orientamenti culturali e politici anche molto differenti, furono in grado di scrivere una delle Leggi fondamentali più complete ed equilibrate nell’Europa di allora e di oggi, e non solo in Europa. La Costituzione fornì agli italiani gli strumenti della cittadinanza repubblicana, in una sintesi di diritti e doveri, di distribuzione dei ruoli fra Istituzioni dello Stato, di garanzie delle prerogative personali e dei diversi poteri dello Stato che ancor oggi rappresentano gli elementi di saldezza attorno ai quali fanno perno le vite dei cittadini e delle nostre comunità. E che ciascuno di noi si sente moralmente impegnato a garantire e rispettare. Celebrare anche oggi il 2 giugno significa quindi molto di più che celebrare una data: il referendum del 2 giugno, il suffragio universale, la nascita della Repubblica, il lavoro della Assemblea Costituente, la nomina del primo Capo dello Stato, il faro giuridico e democratico della nostra Costituzione repubblicana. A noi, nella nostra condizione di cittadini, di studenti, di lavoratori, di imprenditori, di rappresentati delle istituzioni, spetta il compito di onorare e attuare ogni giorno i principi positivi che ne derivano. Ricordando che tutti noi cittadini abbiamo un ruolo nella scelta dell’indirizzo politico, nel cercare di garantire la stabilità pur nello scenario del confronto politico, nel vivere la dialettica politica senza trasformarla in inutile divisione, nell’affrontare le sfide di oggi sapendo di potere poggiare sulle fondamenta salde della democrazia e del diritto.

Buona Festa della Repubblica a tutti!