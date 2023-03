In piazza Duomo a Monza la festa per i 150 anni della polizia locale

La polizia locale di Monza festeggia i 155 anni dalla sua fondazione. E nel capoluogo è in programma una cerimonia celebrativa che si svolgerà in piazza Duomo. E per la prima volta interverrà alla cerimonia la banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Milano con 24 elementi.

Il programma della cerimonia

La giornata avrà inizio alle ore 11.00. Saranno presenti 60 appartenenti al Corpo (9 Ufficiali e 51 operatori) e un gruppo di circa 10 volontari del gruppo comunale di Protezione Civile; saranno schierati 4 autoveicoli e 2 motocicli della Polizia e 2 autoveicoli della Protezione Civile. Dopo il passaggio in rassegna del Sindaco Paolo Pilotto e del Comandante Pietro Curcio, saranno eseguiti l’inno nazionale e il silenzio per l’onore ai caduti. In seguito Mons. Silvano Provasi impartirà la benedizione alla formazione schierata.

Sono previsti dopo il discorso del comandante Pietro Curcio, gli interventi dell’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, del prefetto Patrizia Palmisani e del sindaco Paolo Pilotto. Al termine vi sarà la consegna degli elogi del comandante ad alcuni appartenenti al corpo che durante il servizio si sono distinti in operazioni che hanno portato lustro e apprezzamento dei cittadini.