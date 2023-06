In piazza Duomo le celebrazioni per la festa dell'Arma dei carabinieri

Una festa di tutti, per celebrare la vicinanza dell'Arma dei carabinieri con la città di Monza. In piazza, davanti alle autorità civili e militari, tra i cittadini. E' stata la cornice della splendida piazza Duomo, cuore della città di Teodolinda, a ospitare lunedì 5 giugno la cerimonia del 209esimo annuale della fondazione dell'Arma dei carabinieri. La cerimonia militare si è aperta con la lettura dei messaggi istituzionali del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del comandante generale dell'Arma dei carabinieri Teo Luzi in occasione della ricorrenza. Poi a prendere la parola è stato il comandante provinciale Gianfilippo Simoniello. "A Voi carabinieri di Monza e della Brianza, che mi onoro di comandare, raccomando dunque di non dimenticare le nostre radici e tradizioni, di non abbandonare la strada sulla quale i nostri caduti hanno tanto creduto e di continuare a percorrerla per il bene delle comunità".

Un discorso pronunciato, con emozione, per l'ultima volta da comandante provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza poichè prossimo al trasferimento ad altra destinazione per la prosecuzione di carriera. "Occorre riappropriarci del nostro sano senso critico, ritornare ognuno coscienti di quale sia il baricentro delle proprie funzioni e del proprio ruolo. Per l’Arma, significa esserci con efficienza ed efficacia sui temi che contano e che toccano la gente, della pubblica e privata incolumità, della sicurezza reale e percepita, significa concentrarsi sul compito istituzionale per cui esistiamo; la nostra visibilità è nei servizi di rassicurazione sociale, nelle operazioni di polizia giudiziaria condotte d’intesa e sulle direttive dell’A.G., nella prossimità verso il cittadino, nell’azione di controllo e prevenzione del territorio. Invece di vetrine e spettacolarizzazioni, proprie di una distorta società dell’immagine, prima di tutto pensiamo a far bene il nostro lavoro poi a tutto il resto: perché è questo che la gente ci chiede e per cui ci ama ed al cui servizio operiamo silenziosamente, quotidianamente" ha detto il colonnello Simoniello parlando ai suoi uomini e alla piazza: simbolicamente a tutta la Brianza.

"La vera e più alta gratificazione per il nostro operato sia nel sorriso di un anziano aiutato, nella gratitudine di chi è stato servito con competenza e sensibilità dal militare di servizio alla caserma come dal Comandante di Stazione, sia nella quanto più diffusa ed intima attestazione di riconoscimento per il modo con cui assolviamo l’obbligo di servire i nostri cittadini. In quel modo c’è tutto il ruolo autentico del Carabiniere, di Carabiniere come missione sociale, fatta di dedizione quotidiana, di competenza applicata con disponibilità ed attenzione verso il cittadino. In quel modo c’è la fonte perenne che alimenta ogni giorno quel rapporto di fiducia con la popolazione". E poi anche qualche numero. "Rispetto al 2021, l’ultimo anno ha visto l’Arma di Monza Brianza perseguire il 10% in più di delitti (28.402), deferire all’A.G. il 12% in più di persone ritenute responsabili di reati (3.821), procedere al 90% in più di arresti (970), avanzare il 58% in più di proposte di misure di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., triplicare i sequestri di sostanza stupefacente (divenuti già solo nel primo quadrimestre di quest’anno quattro volte il dato totale di tutto il 2022) e, sul piano dell’azione di controllo del territorio, il 7% in più di mezzi controllati ed il 12% di persone controllate su strada. Numeri di cui poter essere soddisfatti? Sono consapevole che non basta. La migliore attività operativa è quella che non c’è nei numeri positivi, è nei furti non fatti e nelle rapine non commesse: ossia nella sicurezza non violata. Lavoriamo, ieri come oggi, anche per questo, vicini alla comunità monzese e brianzola".

Durante la serata la città di Monza ha reso omaggio ai suoi carabinieri con la consegna di encomi e riconoscimenti a militari che si sono distinti nel servizio.

I carabinieri premiati: chi sono

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL N.O.R.M. DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI VIMERCATE

"Già sezione operativa di n.o.r.m. di compagnia distaccata, con professionalità, perseverante sinergico impegno e perfetto amalgama dei suoi componenti, sviluppava un’attività investigativa nei confronti di un sodalizio criminale dedito, tra l’altro, alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. l’operazione, che consentiva di assicurare alla giustizia complessivamente 13 malviventi di cui 10 in stato di arresto, si concludeva, inoltre, con il sequestro di oltre 30 kg di droga, di armi clandestine nonché di migliaia di euro provento delle attività illecite”.

Province lombarde, marzo 2020 - marzo 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL N.O.R. DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MONZA

"Sezione operativa di norm di compagnia capoluogo, con professionalità, perseverante sinergico impegno e perfetto amalgama dei suoi componenti, sviluppava un’attività investigativa nei confronti di un’organizzazione criminale dedita, tra l’altro, allo spaccio di medicinali oppiacei ed alla truffa ai danni dello stato. l’operazione, che consentiva di assicurare alla giustizia complessivamente 27 malviventi di cui 11 in stato di arresto, si concludeva, inoltre, con il sequestro di un cospicuo quantitativo di medicinali indebitamente acquisiti”.

Province lombarde, giugno 2019 - settembre 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE (ORA IN CONGEDO) BIAGIO ISCARO, AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE PASQUALE DI NUNNO, AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE ANGELO PULVIRENTI, ALL’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE MASSIMILIANO FIGLIOLA, ALL’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE VALERIO GENCHI, ALL’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE SALVATORE IOZZIA

“Addetto a sezione di nucleo investigativo, evidenziando professionalità e perseverante impegno, forniva determinante contributo ad un’articolata attività di indagine sviluppata nei confronti di un’organizzazione criminale dedita, tra l’altro, ai furti perpetrati in danno di aziende connesse a marchi blasonati della moda. l’operazione, che si concludeva assicurando alla giustizia complessivamente 9 sodali, di cui 7 in stato di arresto, ed il recupero di numerosa refurtiva di ingente valore, contribuiva ad accrescere l’immagine ed il prestigio dell’istituzione”.

Nord/centro italia, novembre 2021 - aprile 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” AL BRIGADIERE CAPO SALVATORE CLEMENZA

“Addetto a tenenza, evidenziando professionalità, iniziativa e determinazione interveniva, unitamente ad altro militare, in soccorso di una giovane donna che con intenti suicidari, era in procinto di gettarsi nel vuoto da un ponteggio di un cantiere edile, riuscendo a porla in sicurezza, così scongiurando tragiche conseguenze”.

Limbiate, 9 luglio 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” AL VICE BRIGADIERE LUCA DOMENICI ALL’APPUNTATO CRISTIAN DONNICOLA

“Addetto a sezione radiomobile di Norm di compagnia distaccata, evidenziando profesisonalità, spiccata iniziativa e ferma determinazione, non esitava ad intervenire, libero dal servizio ed unitamente ad altro militare, in soccorso di un uomo brutalmente aggredito sulla pubblica via da due malviventi armati di coltello, riuscendo a disarmarli e trarli in arresto”.

Seregno, 28 giugno 2022

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA” ALLA 2° SEZIONE DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI MONZA BRIANZA RITIRA LA RICOMPENSA IL LGT. C.S. PASQUALE DI NUNNO

“Sezione di nucleo investigativo, con professionalità, perseverante sinergico impegno e perfetto amalgama dei suoi componenti, sviluppava un’attività investigativa nei confronti di un sodalizio criminale dedito, tra l’altro, all’importazione dall’estero ed al traffico di sostanze stupefacenti. l’operazione, che consentiva di assicurare alla giustizia complessivamente 93 malviventi di cui 30 in stato di arresto, si concludeva, inoltre, con il sequestro di circa 800 kg di droga, di armi clandestine nonché di centinaia di migliaia di euro provento delle attività illecite”.

Territorio nazionale, marzo 2017 - giugno 2022