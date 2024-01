Al via i lavori nella stazione ferroviaria brianzola

Sono iniziati nella notte tra l’8 e il 9 gennaio i lavori di sistemazione della sede ferroviaria nell’area della vecchia stazione di Cesano Maderno. Serviranno a migliorare il funzionamento dell'infrastruttura e a garantire il decoro dell'area.

Le opere, realizzate da Ferrovienord e concordate con il comune di Cesano Maderno, prevedono, nella prima fase, la rimozione dei vecchi cavi di segnalamento, dei cunicoli ammalorati e della vecchia recinzione e la sostituzione con nuovi cavi, una nuova cunicolazione e una nuova recinzione. È prevista inoltre la costruzione dei blocchi di fondazione per i nuovi pali della trazione elettrica. Questi primi interventi avranno una durata di circa 3 mesi.

La seconda fase dei lavori, che si concluderà invece entro la fine dell’estate, prevede il passaggio della linea di trazione elettrica su nuovi pali e la conseguente rimozione dei vecchi pali.

"Le opere nell’area della vecchia stazione - ha dichiara il presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna - hanno un duplice scopo: garantire l’efficienza della nostra infrastruttura e, al contempo, ripristinare alcuni elementi deteriorati, migliorando così l’aspetto e il decoro di tutta l’area a beneficio dei cittadini di Cesano Maderno".

“L’interlocuzione avviata con Ferrovienord - ha poi specificato il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca - sta producendo risultati concreti per la nostra città. L’area della vecchia stazione necessitava di lavori per ripristinare, in particolare nella zona a ridosso dei binari, un aspetto ordinato e decoroso, oltre che di un intervento di ricostruzione della recinzione. È un impegno per il quale ringrazio Ferrovienord con cui stiamo portando avanti una collaborazione importante anche su altri fronti, tra cui quello della realizzazione nella stessa area del sovrappasso ciclopedonale nonché interventi migliorativi anche nella nuova stazione".