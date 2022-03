Apre il poliambulatorio solidale: un aiuto alle persone indigenti

Ormai la data del taglio del nastro si avvicina anche se non è ancora stata ufficializzata. Intanto il comune di Cesano Maderno organizza un incontro per illustrare alla cittadinanza il progetto del poliambulatorio solidale. Il servizio sarà attivato nei locali di via San Carlo (già assegnati alle Comunità di salute).

Il progetto prevede la presenza di medici specialisti volontari che offriranno cure e assistenze alle persone indigenti. L'iniziativa verrà presentata il 30 marzo, alle 20.30, durante un incontro a Palazzo Arese Borromeo. Relatore della serata Filippo Viganò, presidente dell’Associazione “Le Comunità della Salute” dalla cui esperienza nasce il progetto del Poliambulatorio solidale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Auser, Ats e Asst.

“Il servizio - spiega l’assessora alla Coesione e Inclusione sociale, Simona Buraschi - è dedicato a chi ha bisogno di cure mediche ma non può permettersi di pagare visite ed esami, trovandosi in condizioni socio-economiche difficili. L’amministrazione comunale è impegnata a 360 gradi sul tema della prossimità, con diverse iniziative: questo progetto rappresenta un ulteriore esempio di questa attenzione".

I pazienti saranno indirizzati alla struttura dai Servizi sociali, dai medici di famiglia, dalla Caritas e da altre associazioni cittadine. “Sul territorio - afferma Filippo Viganò, ideatore e responsabile del progetto - sarà un luogo di riferimento e di servizio per il sollievo e la cura, dedicato a chi è maggiormente in difficoltà a rapportarsi con le strutture ordinarie”.