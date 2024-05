Bomba d'acqua e grandine sulla Brianza, a Cesano Maderno chiusa la mensa della scuola

In meno di un'ora su Cesano Maderno, lunedì 20 maggio, sono caduti 90 millimetri di pioggia.

Una bomba d'acqua e grandinate che si sono abbattute in diverse zone della Brianza, colpendo soprattutto Cesano Maderno e Bovisio Masciago. Alberi abbattuti, strade e sottopassi allagati con viabilità difficoltosa. Gli interventi della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, degli Uffici del comune e delle ditte incaricate sono proseguiti per tutto il pomeriggio per risolvere le criticità causate dalla forte pioggia abbattutasi in città.

Le scuole martedì 21 maggio a Cesano Maderno saranno aperte con l'attività scolastica che si svolgerà regolarmente. Non sarà però agibile la mensa della scuola Rodari perchè - spiegano dal municipio - "particolarmente colpita dalle forti precipitazioni sotto forma di grandine che hanno ostruito i canali di scarico". I bimbi consumeranno i pasti in classe.

Le chiusure a Cesano Maderno

Il Parco Borromeo resterà chiuso per tutta la giornata di martedì 21 maggio. Attivi i presidi della Protezione Civile e del Comune per il costante monitoraggio dei livelli del Seveso e della funzionalità delle Vasche di laminazione. "Si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti e ad effettuarli solamente se strettamente necessario non sostando nelle aree a rischio, sotto gli alberi o nei pressi di impalcature".