Screening gratuiti in piazza per monitorare la salute del cuore

Il vecchio detto "prevenire è meglio che curare" è alla base dell'iniziativa Giornata del cuore lanciata dalla sezione di Cesano Maderno della Croce Bianca, organizzata dall'associazione Cobac e con il patrocinio del comune di Cesano Maderno e dell’Asst Brianza, che si terrà domenica 12 maggio 2024 in piazza Esedra a Cesano Maderno.

In mattinata, dalle 9 alle 12:30, e poi nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30, Cobac (Comitato Ovest Brianza "Antonio Colombo" ) in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere ha organizzato un giorno intero dedicato alla prevenzione cardiovascolare e metabolica con attività di screening completamente gratuiti per i cittadini.

In collaborazione con i cardiologi e gli infermieri dell’ospedale Pio XI di Desio e con molte altre realtà locali - tra cui Fir (Fondazione italiana del rene lombardia), Cnai (Consociazione nazionale delle associazioni infermieri lombardia), Voden Medical Instruments spa, e ancora con i medici di medicina generale, i nutrizionisti e la farmacia "Alla Madonna" di Barlassina - lo screening sarà ifatti composto dalla prova della glicemia e del colesterolo, e consterà dell'l’esecuzione di un elettrocardiogramma,del consulto di un medico cardiologo e di un nutrizionista.

"La nostra associazione parteciperà attivamente collaborando con gli infermieri e i medici coinvolti, aiutandoli nelle varie attività e nella logistica - spiegano dalla Croce Bianca - Inoltre il gruppo di formazione di Croce Bianca sarà presente con uno stand dove si organizzeranno momenti di istruzione inerenti il protocollo Bls per la popolazione. La salute cardiaca è un tesoro prezioso che dobbiamo custodire con cura, adottando uno stile di vita sano e attivo per proteggerlo dagli eventuali rischi. E’ molto importante seguire una corretta alimentazione, praticare esercizio fisico regolarmente, fare visite di controllo periodiche e non ignorare i segnali che il cuore manda".