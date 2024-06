La ex fabbrica abbandonata diventa un nuovo quartiere (di 100mila mq) con case, negozi e tanto verde

La ex fabbrica abbandonata risorge e diventa un quartiere residenziale pronto ad accogliere 500 nuove persone. Un grande spazio industriale (che oggi ormai fa parte dell'archeologia industriale) ampio oltre 100mila mq dove verranno recuperati gli edifici di interesse storico e architettonico e accanto alle nuove case verranno aperti negozi, servizi per i residenti, parchi e piste ciclopedonali. Questo il nuovo volto della ex Snia di Cesano Maderno. Un nuovo quartiere sulle ceneri di un’azienda che è stata uno dei simboli dell’economia e del lavoro brianzolo. Il progetto di recupero è stato presentato dal sindaco Gianpiero Bocca in occasione di una assemblea pubblica alla quale erano presenti anche l’assessore all’Urbanistica Massimiliano Bevacqua, l’imprenditore e proponente del grande intervento Gabriele Sabatini, e i progettisti.

Il progetto

Nel nuovo quartiere verranno realizzate 5 nuove palazzine, un supermercato di circa 1.500 mq, palestre, uffici, ristoranti. Verrà riservato ampio spazio al verde e alla mobilità lenta con aree attrezzate aperte a tutti, percorsi ciclopedonali con circa 1,4 km di nuove ciclabili, e 4 km di percorsi pedonali. Nell’area dove un tempo sorgevano le baracche verrà realizzata Porta al Parco delle Groane, un ponte ciclopedonale che scavalcherà la ferrovia congiungendo l’area con il lato opposto della città.

C'è spazio anche per una scuola

I lavori partiranno a breve e si inizierà proprio da uno dei simboli della ex Snia: la Nave. Si tratta della ex palazzina direzionale dove l’amministrazione comunale, anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Green, ha deciso di ospitare i corsi di un Istituto Tecnico Superiore, una scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma. In questo ambito si inserisce la ferma volontà, una volta avviata l’operatività dell’istituto, di ottenere l’immediata riapertura della fermata della linea Seregno-Saronno presente sul lato sud, considerata fondamentale per lo sviluppo completo dell’area.

La rinascita del quartiere (ma non solo)

“Sono orgoglioso di questo progetto, sia per il suo valore simbolico, in quanto ci restituisce un pezzo di storia della nostra Città, sia per la sua proiezione futura e qualità urbanistica e ambientale – commenta il sindaco Gianpiero Bocca -. L’amministrazione comunale, in partnership con i privati, sta promuovendo la nascita di un’area residenziale moderna, funzionale e vivibile, legando la salvaguardia del patrimonio storico e ambientale dell’area ad una serie di novità, come il parco, le nuove residenze e strutture commerciali, che daranno impulso alla crescita della Snia e attireranno in città nuovi residenti, studenti e imprese.

L'impatto sul territorio

“È un progetto ambizioso che andrà a restituire valore alla storia dell’area ma anche prestigio e attrattività – aggiunge l’imprenditore Gabriele Sabatini -. Quando ci si approccia ad interventi di questo tipo, con un impatto rilevante sul territorio, è necessario valutarlo nel suo insieme, comprendendo a pieno la capacità di sviluppo complessivo che ricadrà nell’intero quartiere in termini di crescita, vivibilità e nuovi servizi che verranno aggiunti, con positive ricadute per le zone limitrofe e per la comunità”.