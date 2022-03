Apre in municipio lo sportello in aiuto delle donne vittime di violenza

Lo sportello di prossimità “Luci sorridenti” si amplia e arriva a Cesano Maderno. A Palazzo Arese Jacini, negli spazi attualmente occupati dallo Sportello di prossimità, entrerà a breve in servizio anche lo sportello per supportare le donne vittime di violenza. Il progetto "Luci sorridenti" nasce all'interno del progetto "La forza in uno sguardo" promosso dal Lions Club Seregno Brianza in collaborazione con l'associazione White Mathilda.

Lo sportello sarà aperto per tre mercoledì al mese dalle 14.30 alle 17.30. Un'operatrice del centro antiviolenza White Mathilda sarà presente a titolo gratuito e offrirà il suo servizio di ascolto alle persone vittime di violenza, fornendo le indicazioni concrete sui percorsi da intraprendere per uscire da questo dramma, con indicazioni personalizzate a seconda delle specifiche situazioni.

Viene inoltre offerto, sempre a cura del centro antiviolenza White Mathilda e del Lions club Seregno Brianza, un incontro formativo destinato ai volontari dello sportello “Luci sorridenti” preposti al primo contatto telefonico, per impostare un approccio corretto sin dal primo momento su un tema delicato come quello della violenza.

Lo sportello è stato inaugurato lo scorso autunno e vede il contributo volontario di Lions Club Cesano Maderno, Circolo Acli Franco Buratto e Auser di Cesano Maderno. Con una convenzione tra Comune, ordine degli avvocati di Monza e Auser Cesano Maderno è stato esteso ai temi della legalità. Adesso l’ulteriore ampliamento ai gravi problemi che riguardano le donne e i minori vittime di violenza. Un’iniziativa che arriva alla vigilia dell’8 marzo.

“Offrire supporto a chi è vittima di violenza e contrastare ogni disparità di genere è un dovere morale, civico e sociale – sottolinea l’assessore alle Pari opportunità Simona Buraschi –. L’amministrazione comunale è fortemente impegnata per questo obiettivo e collabora con le realtà che mettono a disposizione tempo, competenze e risorse. Lo sportello di prossimità è un risultato di cui siamo orgogliosi ed è un punto molto alto di generosità, di impegno e di civiltà. Ringrazio i Lions e White Mathilda, unitamente a tutti coloro che insieme a noi hanno creduto a questa possibilità e l’hanno trasformata in realtà”.