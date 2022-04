A Cesano anche Gelsia Ambiente al raduno scout

Gelsia Ambiente, sempre molto attenta all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione della cittadinanza, è stata chiamata a supportare il raduno scout che si terrà nel fine settimana del 23-25 aprile a Cesano Maderno. La società garantirà un efficace e puntuale servizio di raccolta e fornirà contenitori atti al conferimento dei rifiuti prodotti durante le tre giornate dell’evento. L’amministrazione comunale, in accordo con l’associazione Cngei (Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani), si prepara infatti ad ospitare il “Campo regionale di San Giorgio 2022”, ricorrenza che ogni anno viene festeggiata da milioni di scout in tutto il mondo.

Attesi 2 mila scout

La cittadina brianzola è stata scelta come location del raduno che, da sabato 23 a lunedì 25 aprile, vedrà riuniti circa 2 mila scout provenienti dalle 12 sezioni situate sul territorio lombardo. Il tema cardine affrontato quest’anno sarà la salvaguardia ambientale, infatti, il titolo di quest’edizione è “Rendi il mondo un posto migliore”. Attraverso giochi, riflessioni e attività all’aria aperta i partecipanti si metteranno in gioco per approfondire tematiche relative a natura, sostenibilità, ecologia, attenzione agli sprechi, inquinamento e cambiamenti climatici. Le attività si svolgeranno al velodromo, al Parco Arese, al Parco Borromeo, in alcuni prati nel Parco delle Groane e nel bosco Agostino Andermark nel comune di Bovisio Masciago.