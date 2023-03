Parcheggio gratis per tutti (quando il supermercato chiude)

Quando il supermercato è aperto il parcheggio è a disco orario. Quando lo store chiude la grande area di sosta è aperta gratuitamente.

Questo l'accordo sottoscritto tra il comune di Cesano Maderno e il punto vendita Lidl in viale Nazionale dei Giovi.

Ricordiamo che il parcheggio del punto vendita Lidl in via Nazionale dei Giovi è ad uso pubblico a seguito di convenzione tra il Comune e il supermercato. "I cittadini possono quindi parcheggiarvi la loro auto, in particolare nei giorni di chiusura e durante le ore notturne, dato che il parcheggio è aperto h 24. Nella fascia oraria di apertura la sosta viene regolamentata con disco orario di 2 ore dalle 8.00 alle 20.00 - si legge sul post pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Cesano Maderno -. Se abitate in zona e avete bisogno di parcheggiare l’auto di notte, potete lasciarvela perché il parcheggio è aperto e illuminato".

Il nuovo store era stato inaugurato a gennaio: dispone di un parcheggio con 100 stalli.